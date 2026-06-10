Carne de cerdo gana terreno en Cochabamba como opción más económica frente a bloqueos

Mientras los bloqueos continúan afectando el abastecimiento y elevando los precios de los alimentos en Cochabamba, la carne de cerdo se posiciona como una de las alternativas más accesibles para las familias, aunque los comerciantes aseguran que las ventas aún no muestran un repunte significativo.

En los mercados de la ciudad, el kilo de pierna y paleta de cerdo se comercializa a 35 bolivianos, mientras que la chuleta y la costilla alcanzan los 37 bolivianos. Los vendedores destacan que estos precios se mantienen por debajo de los registrados en otros tipos de carne, especialmente la de res.

Pese a ello, afirman que la demanda continúa baja debido a la reducción del poder adquisitivo de la población y a la incertidumbre generada por el conflicto que mantiene bloqueadas varias rutas del departamento.

Pollo y carne de res continúan encarecidos

La carne de pollo se vende actualmente entre 26,50 y 27 bolivianos por kilo. Los comerciantes explican que el incremento responde al encarecimiento de los alimentos para las granjas y a las dificultades logísticas derivadas de los bloqueos.

Aunque el abastecimiento del producto es regular, los vendedores aseguran que el alto costo ha reducido las compras de los consumidores.

La situación es similar en el caso de la carne de res. El kilo de carne blanda se comercializa entre 75 y 78 bolivianos, mientras que la cadera alcanza entre 60 y 62 bolivianos. La carne molida y otros cortes se venden entre 58 y 60 bolivianos por kilo.

Los comerciantes señalan que gran parte del ganado proviene de municipios y provincias cercanas, pero las restricciones en las carreteras continúan afectando el suministro y los costos.

Consumidores ajustan sus compras

Ante el incremento sostenido de los precios, muchas familias han optado por sustituir la carne de res por carne de cerdo, considerada actualmente una de las opciones más económicas en los mercados cochabambinos.

Sin embargo, vendedores advierten que mientras persistan los bloqueos y las dificultades para el transporte de alimentos, el abastecimiento seguirá siendo limitado y los precios continuarán presionando el presupuesto de los hogares.

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