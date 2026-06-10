El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Édgar Salazar, informó que la organización no se encuentra movilizada en el departamento, aunque sí mantiene el estado de emergencia ante el contexto de bloqueos que afectan al país.

Salazar explicó que la COD aún no ha asumido una determinación orgánica sobre posibles medidas de presión y que cualquier decisión será analizada en una próxima reunión.

“Nosotros en Cochabamba no estamos todavía tomando ninguna determinación, estamos en estado de emergencia; una vez que salga la reglamentación seguramente en una reunión vamos a convocar para dar el análisis y de ahí saldrán resoluciones sobre qué acciones se van a tomar”, señaló.

El dirigente también advirtió sobre los efectos de las medidas de protesta en la población. “No solamente se van a perjudicar los movilizados sino toda la población, no sé hasta qué extremo”, manifestó.

Asimismo, recordó que en el cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) se determinó la necesidad de habilitar corredores humanitarios para el ingreso de ambulancias, medicamentos y oxígeno. “Eso tiene que pasar, se tiene que respetar”, afirmó.

El pronunciamiento se da en el contexto de 24 días de bloqueos, en los que Cochabamba continúa aislada hacia el occidente, oriente y sur del país. Aunque la Policía logró evitar la instalación de nuevos puntos de bloqueo en la carretera al occidente, varias rutas estratégicas del departamento aún permanecen interrumpidas, según el reporte de la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

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