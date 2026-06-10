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Cochabamba: Cabildo productivo exige fin de bloqueos y anuncia acciones legales por daños económicos

La concentración se realizará en la avenida Beijing y calle Juan Ondarza, en inmediaciones del mercado Coraca, mientras que el pronunciamiento está previsto para las 17:30 en el sector de la Autoventa.

Cristina Cotari

10/06/2026 14:30

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Sectores afectados por bloqueos convocan a cabildo en Cochabamba. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

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Representantes de diversos sectores productivos afectados por los bloqueos de carreteras convocaron a un cabildo para este miércoles en Cochabamba, donde analizarán el impacto económico de las medidas de presión y definirán acciones legales contra quienes consideran responsables de los perjuicios ocasionados.

La concentración se realizará en la avenida Beijing y calle Juan Ondarza, en inmediaciones del mercado Coraca, mientras que el pronunciamiento está previsto para las 17:30 en el sector de la Autoventa.

La convocatoria fue impulsada por la Confederación Nacional de Gremialistas y Cuentapropistas de Bolivia y otros sectores. El encuentro contará con la participación de productores lecheros, avicultores, porcinocultores, comerciantes, transportistas y otros sectores que denuncian graves afectaciones económicas tras más de 40 días de bloqueos.

El secretario ejecutivo de la organización, César Gonzales, aseguró que las pérdidas continúan creciendo y afirmó que solo el sector gremial registra daños que superan los 1.400 millones de dólares.

“El bloqueo está generando hambre, impide el paso de medicamentos y combustible, que es fundamental para la producción”, sostuvo.

Preparan denuncias y pedido de resarcimiento

Durante el cabildo, los participantes buscarán consensuar resoluciones y coordinar medidas legales para exigir compensaciones por las pérdidas económicas registradas durante el conflicto.

Gonzales anunció que se prevé presentar denuncias contra dirigentes de organizaciones sociales vinculadas a los bloqueos, entre ellos representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Asimismo, adelantó que los sectores afectados impulsarán un pedido conjunto de resarcimiento económico por los daños ocasionados a la producción, el comercio, el transporte y otras actividades que dependen de la libre circulación en las carreteras.

Impacto en toda la cadena productiva

Según los gremialistas, los bloqueos afectan a toda la cadena económica, desde productores que no pueden comercializar sus alimentos hasta comerciantes que enfrentan desabastecimiento y caída en sus ventas.

Los organizadores del cabildo esperan que el encuentro permita unificar la posición de los sectores perjudicados y exigir medidas urgentes para restablecer la transitabilidad en las rutas del país y frenar las pérdidas que continúan acumulándose día tras día.
 

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