Aprehenden a Vicente Salazar, dirigente de la Federación Túpac Katari

Efectivos policiales aprehendieron este miércoles a varios dirigentes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari durante los operativos desplegados para contener las movilizaciones que intentaban ingresar a la Plaza Murillo.

Entre los arrestados figura Vicente Salazar, dirigente de los Ponchos Rojos y uno de los principales líderes de la marcha que partió desde la ciudad de El Alto con dirección al centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La aprehensión se produjo en medio de los enfrentamientos registrados entre manifestantes y efectivos policiales en distintos puntos del centro paceño, donde las fuerzas del orden hicieron uso de agentes químicos para dispersar a los movilizados e impedir su avance hacia el kilómetro cero.

No al diálogo

Horas antes de su arresto, Salazar había descartado cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno y ratificó la continuidad de las medidas de presión impulsadas por sectores campesinos.

La movilización estuvo integrada por afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y miembros de los Ponchos Rojos, quienes descendieron desde el Multifuncional de El Alto y se dividieron en distintas columnas para intentar llegar a la Plaza Murillo.

Continúan operativos

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad total de dirigentes aprehendidos ni los delitos por los cuales serán investigados. Sin embargo, la intervención policial se enmarca en los operativos de control ejecutados durante la jornada para restablecer el orden público en el centro de la ciudad.

La aprehensión de los dirigentes se produce en un contexto de creciente tensión social, cuando el país atraviesa más de 40 días de movilizaciones, bloqueos y protestas que mantienen paralizadas varias regiones y generan millonarias pérdidas económicas.

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