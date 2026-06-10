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"Participar en bloqueos puede costarte la visa": la alerta de la Embajada estadounidense

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia advierte que participar en bloqueos o actos violentos podría afectar la visa. Las rutas siguen cerradas y la situación ya deja 41 días de crisis vial en el país.

Red Uno de Bolivia

10/06/2026 14:11

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Participar en bloqueos puede costarte la visa: la alerta de EE. UU.. Imagen Embajada de Estados Unidos en Bolivia.
Bolivia

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Los bloqueos de carreteras en Bolivia cumplen 41 días y mantienen al país en alerta. Ante la persistencia de las protestas, la Embajada de Estados Unidos emitió un mensaje claro: participar en actos violentos o de bloqueo puede derivar en la revocación o negación de visas hacia ese país.

La extrema medida afecta a diversas regiones y ha dejado al menos 13 víctimas mortales, entre pacientes sin atención médica, conductores varados y personas afectadas en rutas alternas, según reportes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que este miércoles más de 90 puntos de bloqueo permanecen activos, complicando la circulación de personas y mercancías esenciales en todo el territorio nacional.

La Embajada estadounidense reiteró la importancia de evitar acciones que pongan en riesgo la seguridad personal y la legalidad migratoria, recordando que cualquier involucramiento en hechos violentos podría tener consecuencias directas en trámites consulares y visas.

Mientras tanto, autoridades locales y nacionales mantienen llamados al diálogo para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos y la libre circulación en carreteras estratégicas.

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