¿Qué es un Estado de Excepción y cuándo puede aplicarse en Bolivia? Revise la ley que regula esta medida

En las últimas horas, el tema de un posible Estado de Excepción ha generado debate y expectativa entre la población. Ante este escenario, surge la interrogante sobre qué establece la normativa boliviana y en qué circunstancias puede aplicarse esta medida extraordinaria.

La Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción tiene como objetivo establecer el marco legal para la aplicación de este régimen especial, en cumplimiento de lo dispuesto por el Parágrafo III del Artículo 139 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La norma define el Estado de Excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal que puede ser dispuesto por el Presidente del Estado con la finalidad de preservar el orden constitucional, la seguridad del país y la estabilidad institucional frente a situaciones excepcionales.

¿Qué regula la Ley 1740?

La legislación está compuesta por 27 artículos que establecen las condiciones bajo las cuales puede declararse un Estado de Excepción, así como los procedimientos que deben cumplirse durante su vigencia.

Asimismo, la norma determina las causales para su finalización, los mecanismos de control y rendición de cuentas, además de los procedimientos de supervisión institucional.

Uno de los aspectos centrales de la ley es que garantiza la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, incluso durante la aplicación de medidas extraordinarias.

Participación de instituciones del Estado

La Ley 1740 también establece las funciones y el alcance de la participación de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público en caso de que se disponga un Estado de Excepción.

Estas instituciones deben actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes vigentes, bajo mecanismos de control y fiscalización.

Un tema que genera expectativa

La normativa ha vuelto a cobrar relevancia en medio de la coyuntura nacional y las discusiones sobre posibles medidas destinadas a garantizar la seguridad, el orden público y la estabilidad del país.

Por ello, ciudadanos, organizaciones e instituciones han comenzado a revisar el contenido de la Ley 1740 para conocer con precisión cuáles son los alcances, restricciones y procedimientos que contempla la legislación boliviana en caso de una eventual declaratoria.

Revisa aquí el texto completo de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción:

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob/281239

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