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¿Dónde se concentran los bloqueos? La ABC actualizó el mapa de carreteras de Bolivia

El jueves 11 de junio, 101 puntos de bloqueo mantienen a varias regiones al límite: transporte, alimentos, combustible y medicamentos están en riesgo. Cochabamba y La Paz lideran la lista de rutas cortadas, y la población vive largas filas y dificultades para trasladarse.

Red Uno de Bolivia

11/06/2026 8:52

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Crecen los bloqueos este jueves: estas son las rutas que debes evitar. Imagen captura ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este jueves 11 de junio persisten los bloqueos en seis departamentos del país, afectando la circulación y el abastecimiento de productos esenciales.

Distribución de los bloqueos:

  • Cochabamba: 30

  • La Paz: 22

  • Oruro: 16

  • Potosí: 14

  • Chuquisaca: 16

  • Santa Cruz: 3

Desde el 1 de junio, Cochabamba superó a La Paz como la región con más interrupciones, evidenciando la escalada del conflicto. La situación afecta directamente a pasajeros, transporte de carga, alimentos, combustible y medicamentos, generando preocupación entre las autoridades y la población.

En ciudades como La Paz y El Alto, los bloqueos provocan escasez de insumos básicos, largas filas en estaciones de servicio y mercados, y retrasos en el transporte público.

ABC recomienda:

  • Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje.

  • Tomar previsiones para traslados interdepartamentales.

  • Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas.

El panorama mantiene la tensión social y económica, mientras las autoridades buscan soluciones para restaurar la transitabilidad y permitir el flujo normal de bienes y personas.

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