¿Dónde se concentran los bloqueos? La ABC actualizó el mapa de carreteras de Bolivia

El jueves 11 de junio, 101 puntos de bloqueo mantienen a varias regiones al límite: transporte, alimentos, combustible y medicamentos están en riesgo. Cochabamba y La Paz lideran la lista de rutas cortadas, y la población vive largas filas y dificultades para trasladarse.
11/06/2026 8:52
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este jueves 11 de junio persisten los bloqueos en seis departamentos del país, afectando la circulación y el abastecimiento de productos esenciales.
Distribución de los bloqueos:
Cochabamba: 30
La Paz: 22
Oruro: 16
Potosí: 14
Chuquisaca: 16
Santa Cruz: 3
Desde el 1 de junio, Cochabamba superó a La Paz como la región con más interrupciones, evidenciando la escalada del conflicto. La situación afecta directamente a pasajeros, transporte de carga, alimentos, combustible y medicamentos, generando preocupación entre las autoridades y la población.
En ciudades como La Paz y El Alto, los bloqueos provocan escasez de insumos básicos, largas filas en estaciones de servicio y mercados, y retrasos en el transporte público.
ABC recomienda:
Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje.
Tomar previsiones para traslados interdepartamentales.
Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas.
El panorama mantiene la tensión social y económica, mientras las autoridades buscan soluciones para restaurar la transitabilidad y permitir el flujo normal de bienes y personas.
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