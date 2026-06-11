¿Dónde se concentran los bloqueos? La ABC actualizó el mapa de carreteras de Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este jueves 11 de junio persisten los bloqueos en seis departamentos del país, afectando la circulación y el abastecimiento de productos esenciales.

Distribución de los bloqueos:

Cochabamba: 30

La Paz: 22

Oruro: 16

Potosí: 14

Chuquisaca: 16

Santa Cruz: 3

Desde el 1 de junio, Cochabamba superó a La Paz como la región con más interrupciones, evidenciando la escalada del conflicto. La situación afecta directamente a pasajeros, transporte de carga, alimentos, combustible y medicamentos, generando preocupación entre las autoridades y la población.

En ciudades como La Paz y El Alto, los bloqueos provocan escasez de insumos básicos, largas filas en estaciones de servicio y mercados, y retrasos en el transporte público.

ABC recomienda:

Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje.

Tomar previsiones para traslados interdepartamentales.

Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas.

El panorama mantiene la tensión social y económica, mientras las autoridades buscan soluciones para restaurar la transitabilidad y permitir el flujo normal de bienes y personas.

Mira la programación en Red Uno Play