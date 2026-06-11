Maestros urbanos piden al nuevo ministro cumplir acuerdos pendientes

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, afirmó que el nuevo ministro de Educación deberá cumplir los compromisos asumidos con el sector y mantener una política de diálogo para atender las demandas pendientes del magisterio.

Chávez recordó que entre los acuerdos suscritos el pasado 16 de mayo en Cochabamba aún están pendientes la asignación de ítems administrativos para regentes, porteras, secretarias y directores, además de horas destinadas a reducir el déficit histórico de personal en las unidades educativas.

“Lo primero que queremos decir es que el nuevo ministro tiene que cumplir a cabalidad cada uno de los compromisos que hemos firmado el pasado 16 de mayo en la ciudad de Cochabamba”, señaló el dirigente.

Asimismo, indicó que continúan pendientes las mesas técnicas para debatir temas relacionados con educación alternativa, educación superior, la malla curricular y la propuesta de una nueva ley educativa.

Respecto a la designación de la nueva autoridad, Chávez observó que no proviene del ámbito docente y tiene formación como abogado. Sin embargo, consideró que lo más importante será la disposición que demuestre para atender las necesidades del sector.

“Entendemos que él tiene una formación de abogado y no es un maestro que ha trabajado en las aulas de la educación fiscal o de convenio. Pero siempre lo hemos dicho: lo primero en una autoridad es la voluntad”, manifestó.

El representante del magisterio urbano sostuvo que el nuevo ministro deberá conocer las diferentes realidades educativas del país, tomando en cuenta las particularidades de las regiones del occidente, los valles y el oriente boliviano.

“Si él tiene voluntad, lo que va a hacer es ir a conocer los diferentes contextos y las realidades, y empaparse más a profundidad de cada una de las problemáticas”, concluyó Chávez.

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