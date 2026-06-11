¡Se suspende la Fecha 9! El fútbol boliviano se para por los bloqueos

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció este martes la suspensión de la fecha 9 de la División Profesional, programada para este fin de semana, debido a los conflictos sociales y bloqueos que se registran en diferentes regiones del país.

Mediante un comunicado oficial, la entidad explicó que la actual situación nacional está provocando "serias dificultades logísticas y operativas para el normal desarrollo de las competiciones organizadas por nuestra institución".

La FBF advirtió que la escalada de los conflictos sociales ha generado "un escenario de incertidumbre y riesgo que compromete la seguridad de las delegaciones deportivas durante sus desplazamientos", así como la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes, personal operativo y espectadores.

Asimismo, señaló que las restricciones en las carreteras afectan el traslado de las unidades móviles encargadas de las transmisiones oficiales y de los equipos destinados a la implementación de la tecnología VAR. Según el comunicado, actualmente existe "una imposibilidad material de acceso a varios estadios del país", situación que compromete el desarrollo y la cobertura televisiva de los encuentros.

Ante este panorama y considerando también las solicitudes presentadas por varios clubes, la Federación determinó que "se dispone la suspensión de la fecha 9, programada para este fin de semana", además del diferimiento de los partidos suspendidos y de aquellos correspondientes a nuevas fechas.

La entidad precisó que la reprogramación se realizará cuando "las condiciones de seguridad, transitabilidad y normalidad en el territorio nacional permitan garantizar el adecuado desarrollo de los partidos de la División Profesional".

Finalmente, la FBF aseguró que cualquier decisión relacionada con modificaciones al calendario será comunicada a través de sus canales oficiales y agradeció la comprensión de la afición, medios de comunicación, patrocinadores y clubes, que también enfrentan dificultades de desplazamiento debido a la coyuntura nacional.

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