Maestros Urbanos se crucifican en la DDE y advierten con bloqueo de caminos si no atienden sus demandas

Cientos de maestros urbanos del departamento llegaron este lunes hasta la Dirección Departamental de Educación (DDE) para protagonizar una protesta extrema, en la que algunos educadores se crucificaron como medida simbólica para exigir al Gobierno atención a sus demandas laborales y educativas.

La movilización se desarrolló luego de una marcha que recorrió varias calles de la ciudad y concluyó con la toma pacífica de las instalaciones de la DDE. Los docentes exigen incremento salarial, respeto al escalafón, creación de nuevos ítems y mejores condiciones para el sistema educativo.

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, responsabilizó a la ministra de Educación, Beatriz García de Achá, por llevar al sector a asumir medidas extremas.

“La ministra de Educación nos ha llevado a esta situación extrema de venir a crucificarnos y tomar de manera pacífica la Dirección Departamental de Educación por su falta de voluntad y desconocimiento de las problemáticas educativas”, manifestó el dirigente.

Chávez señaló que la situación económica de los maestros se ha vuelto insostenible y aseguró que muchos educadores perciben salarios por debajo del mínimo nacional.

“Muchos maestros están ganando 2.800 o 3.000 bolivianos y de ahí tienen que sacar para materiales y pasajes. El sueldo ya no alcanza”, afirmó.

El dirigente aclaró que la protesta no solo responde a demandas salariales, sino también a la falta de ítems y deficiencias estructurales en las unidades educativas.

Según indicó, el departamento de Santa Cruz requiere al menos 3.500 ítems de nueva creación, pero hasta el momento no se habría asignado ninguno.

“Los padres de familia de escasos recursos terminan pagando de su bolsillo porque no llegan los ítems ni el equipamiento necesario”, agregó.

Los maestros anunciaron que asistirán este martes a un diálogo en Cochabamba con autoridades nacionales, aunque advirtieron que, si no obtienen respuestas concretas, radicalizarán sus medidas de presión.

“Si no hay solución vamos a irnos al paro de 48 horas y al bloqueo de caminos”, advirtió Chávez.

La dirigencia aseguró que continuará con las movilizaciones en defensa de la educación pública y pidió apoyo de los padres de familia y de la población.

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