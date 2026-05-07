¡Sin clases el lunes! Maestros urbanos anuncian paro de 24 horas por falta de atención a sus demandas

La Federación de Maestros Urbanos anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 11 de mayo, en protesta por la falta de atención a sus demandas relacionadas con la creación de ítems, mejoras salariales y otras necesidades del sector educativo.

La medida contempla la suspensión total de clases durante esa jornada y una concentración masiva en el coliseo del colegio Nacional Florida, desde donde los docentes prevén iniciar una marcha de protesta. Además, no descartan movilizarse hasta la Dirección Departamental de Educación (DDE).

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, señaló que la decisión fue asumida luego de no recibir respuestas por parte de las autoridades nacionales.

“Nos hemos visto obligados, al no recibir atención por parte de la ministra, a entrar a un paro de 24 horas para el día lunes 11 de mayo. Vamos a suspender las clases y realizaremos una gran asamblea. También vamos a marchar y no descartamos ir a la Dirección Departamental de Educación a protestar”, manifestó.

Chávez advirtió que el sector podría radicalizar sus medidas de presión si el Gobierno no atiende sus pedidos en el corto plazo.

“El magisterio siempre ha luchado y vamos a continuar luchando por nuestras necesidades. Esperamos atención inmediata por parte de la ministra, caso contrario seguiremos radicalizando nuestras medidas”, agregó.

Entre las principales demandas, los maestros reclaman la creación de nuevos ítems para cubrir las necesidades en unidades educativas y la reposición del poder adquisitivo de los salarios.

“Hasta ahora no ha llegado un solo ítem de nueva creación. Asimismo, estamos reclamando el incremento salarial, es decir, la reposición al valor adquisitivo de salarios”, sostuvo el dirigente

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