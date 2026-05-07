Vientos de más de 70 km/h provocan caída de árboles en Santa Cruz

La Alcaldía habilitó la línea gratuita 800-125050 para reportar incidentes. Autoridades piden evitar acercarse a estructuras frágiles y árboles frondosos.
07/05/2026 15:47
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Fuertes ráfagas de viento que superaron los 70 kilómetros por hora se registraron este jueves en Santa Cruz de la Sierra, provocando la caída de árboles de gran tamaño y otras emergencias en diferentes zonas de la capital cruceña.
Ante esta situación, la Alcaldía activó equipos de emergencia para atender los incidentes reportados por la población y habilitó la línea gratuita 800-125050 para recibir denuncias y solicitudes de asistencia.
De acuerdo con el reporte oficial, las brigadas municipales ya se encuentran desplazadas en distintos puntos de la ciudad realizando trabajos de atención y evaluación de daños ocasionados por los fuertes vientos.
Las autoridades recomendaron a la población comunicarse con la línea de emergencia en caso de verse afectada por la caída de árboles, cortes de energía u otras eventualidades relacionadas con las ráfagas.
Desde la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencias también exhortaron a extremar precauciones y evitar zonas consideradas de riesgo.
Entre las principales recomendaciones se encuentra no permanecer cerca de tendidos eléctricos, árboles frondosos o estructuras que puedan colapsar debido a la intensidad de los vientos.
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