Vientos de más de 70 km/h provocan caída de árboles en Santa Cruz

Fuertes ráfagas de viento que superaron los 70 kilómetros por hora se registraron este jueves en Santa Cruz de la Sierra, provocando la caída de árboles de gran tamaño y otras emergencias en diferentes zonas de la capital cruceña.

Ante esta situación, la Alcaldía activó equipos de emergencia para atender los incidentes reportados por la población y habilitó la línea gratuita 800-125050 para recibir denuncias y solicitudes de asistencia.

De acuerdo con el reporte oficial, las brigadas municipales ya se encuentran desplazadas en distintos puntos de la ciudad realizando trabajos de atención y evaluación de daños ocasionados por los fuertes vientos.

Las autoridades recomendaron a la población comunicarse con la línea de emergencia en caso de verse afectada por la caída de árboles, cortes de energía u otras eventualidades relacionadas con las ráfagas.

Desde la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencias también exhortaron a extremar precauciones y evitar zonas consideradas de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no permanecer cerca de tendidos eléctricos, árboles frondosos o estructuras que puedan colapsar debido a la intensidad de los vientos.

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