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Adolescente sobrevivió 25 días solo en la selva y ahora necesita ayuda para recuperarse

Isack, un adolescente de 12 años de la nación Chimán, logró sobrevivir 25 días perdido en la Amazonía boliviana. Tras ser encontrado con vida y en delicado estado de salud, su familia ahora pide ayuda solidaria para cubrir medicamentos, alimentación y atención médica.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

07/05/2026 15:28

Piden ayuda para adolescente que sobrevivió 25 días en la selva. Foto de archivo Tripadvisor.
Beni

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La historia de Isack, un adolescente de 12 años perteneciente a la nación Chimán, conmociona al país luego de confirmarse que sobrevivió 25 días perdido en la selva amazónica del Beni y La Paz.

El menor fue encontrado con vida en el sector de Puerto Serimá, tras haber desaparecido el pasado 13 de abril durante una jornada de caza junto a su padre en una zona selvática cercana a Ixiamas.

Tras el hallazgo, la familia y personas solidarias iniciaron una campaña para recaudar fondos y ayudar al adolescente, quien actualmente necesita medicamentos, ropa, alimentación y atención médica para recuperarse.

Foto: El pequeño Isack se encuentra en recuperación. Red Uno.

Isack fue encontrado con visibles signos de desnutrición, heridas en el cuerpo y una importante pérdida de masa muscular, luego de permanecer semanas expuesto a la intemperie, sin refugio y rodeado de peligros propios de la Amazonía boliviana.

“Tenía cuchillo, machete, solo, no comía nada, tomaba agua”, relató el adolescente al recordar cómo logró sobrevivir hasta llegar nuevamente a una carretera donde finalmente fue auxiliado.

Su padre, Juan Roca, contó el sufrimiento que atravesó la familia durante los días de búsqueda y explicó que el menor no conocía bien la zona donde se perdió.

“Como él es chico, no conoce monte, no conoce nada”, expresó.

El caso ha generado conmoción debido a las extremas condiciones en las que el adolescente logró resistir en medio de la selva, una región caracterizada por la presencia de animales salvajes, ríos caudalosos, insectos y vegetación densa.

La familia ahora solicita ayuda económica y donaciones para cubrir los gastos médicos y garantizar la recuperación del menor, considerado por muchos como un sobreviviente extraordinario.

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