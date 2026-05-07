YPFB asegura que problema con la calidad del combustible ya fue resuelto

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, llegó este jueves hasta el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para brindar un informe sobre las medidas adoptadas tras los problemas registrados con la calidad de los combustibles en el país.

Antes de ingresar a la sesión, Daroca informó que sostuvo una reunión con una comisión de parlamentarios, instancia en la que entregó una lista de presuntos responsables vinculados a esta situación para que continúen con las investigaciones correspondientes.

“La misma explicación que hemos brindado a la comisión la vamos a dar con prolijidad a toda la población este viernes. Vamos a explicar en detalle las medidas que hemos adoptado y darles las garantías de que este problema ya fue resuelto”, afirmó el titular de YPFB.

Respecto al resarcimiento económico para los afectados, Daroca indicó que se están ejecutando acciones tanto para el sector del transporte como para otros usuarios perjudicados, aunque evitó brindar mayores detalles.

“El sistema está actuando, todos los días se están haciendo los pagos. Estamos mejorando la parte administrativa para acelerar los procesos del pago para el resarcimiento”, sostuvo.

La comparecencia del presidente de YPFB se produce en medio de cuestionamientos por la calidad del combustible distribuido y tras las denuncias de sectores del transporte y usuarios que reportaron daños en vehículos.

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