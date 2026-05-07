El presidente Rodrigo Paz anunció la promulgación de una ley que declara prioridad nacional la construcción de un puente sobre el Río Mamoré, en el departamento de Beni. La norma permitirá gestionar recursos para ejecutar este proyecto considerado estratégico para la región.

“Esta norma ya me permite buscar los recursos para dicho puente que va a generar un salto extraordinario en el ámbito productivo y del desarrollo en general del departamento del Beni”, afirmó el mandatario.

Rodrigo Paz agradeció además la voluntad de los parlamentarios que dieron celeridad a la aprobación de la ley, destacando la importancia de esta infraestructura para mejorar la integración y conectividad en el norte del país.

A inicios de este año, desde el Ministerio de Obras Públicas se informó sobre la entrega del estudio final para la construcción del puente sobre el río Mamoré y sus accesos, obra que apunta a fortalecer el transporte y la vinculación caminera en la región amazónica.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el proyecto contempla una estructura de más de 1.200 metros de longitud y demandará una inversión superior a los 80 millones de dólares.

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