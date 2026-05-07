TEMAS DE HOY:
feto en baño EEUU Delincuencia

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

CAO: Bloqueos y marchas quieren decidir el rumbo del país

Klaus Frerking advirtió que las decisiones sobre la Ley 1720 no pueden definirse bajo presión de marchas y bloqueos, y aseguró que el sector agroproductivo atraviesa una situación crítica. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/05/2026 9:35

Productores tendrán un ampliado en la ciudad de Montero el 14 de mayo. Foto CAO

Escuchar esta nota

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, lamentó este jueves que el Gobierno ceda ante las marchas y bloqueos impulsados por sectores que exigen la abrogación de la Ley 1720 y reiteró que todo el aparato productivo del país se encuentra en estado de emergencia.

“Estamos muy preocupados. Al parecer, el camino de las marchas y los bloqueos quiere retomar el rumbo de las decisiones que se toman en Bolivia. Desde el sector productivo no lo vamos a permitir”, manifestó Frerking.

El titular de la CAO explicó que la Ley 1720 beneficia principalmente a los pequeños productores, debido a que el 90% de los títulos individuales privados pertenecen a este sector y les permite decidir sobre sus propiedades y acceder a mejores condiciones económicas.

“Esta ley permite a las personas la posibilidad de decidir voluntariamente qué hacer con su futuro. Con esta ley, los pequeños productores pueden acceder a créditos y tecnologías”, sostuvo.

Sobre la situación del sector agroproductivo, Frerking aseguró que actualmente existen cuatro cadenas productivas “en terapia intensiva”, lo que estaría afectando la producción de alimentos en el país.

Asimismo, pidió a diputados y senadores conformar una comisión que investigue a organismos internacionales y posibles financiadores de las movilizaciones contra esta normativa.

Ante este escenario, la CAO convocó para el próximo 14 de mayo a una asamblea general en la ciudad de Montero, programada para las 08:00, donde el sector analizará y asumirá determinaciones respecto al conflicto generado en torno a la Ley 1720.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD