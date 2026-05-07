CAO: Bloqueos y marchas quieren decidir el rumbo del país

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, lamentó este jueves que el Gobierno ceda ante las marchas y bloqueos impulsados por sectores que exigen la abrogación de la Ley 1720 y reiteró que todo el aparato productivo del país se encuentra en estado de emergencia.

“Estamos muy preocupados. Al parecer, el camino de las marchas y los bloqueos quiere retomar el rumbo de las decisiones que se toman en Bolivia. Desde el sector productivo no lo vamos a permitir”, manifestó Frerking.

El titular de la CAO explicó que la Ley 1720 beneficia principalmente a los pequeños productores, debido a que el 90% de los títulos individuales privados pertenecen a este sector y les permite decidir sobre sus propiedades y acceder a mejores condiciones económicas.

“Esta ley permite a las personas la posibilidad de decidir voluntariamente qué hacer con su futuro. Con esta ley, los pequeños productores pueden acceder a créditos y tecnologías”, sostuvo.

Sobre la situación del sector agroproductivo, Frerking aseguró que actualmente existen cuatro cadenas productivas “en terapia intensiva”, lo que estaría afectando la producción de alimentos en el país.

Asimismo, pidió a diputados y senadores conformar una comisión que investigue a organismos internacionales y posibles financiadores de las movilizaciones contra esta normativa.

Ante este escenario, la CAO convocó para el próximo 14 de mayo a una asamblea general en la ciudad de Montero, programada para las 08:00, donde el sector analizará y asumirá determinaciones respecto al conflicto generado en torno a la Ley 1720.

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