¿Qué cambios deben hacerse en el sistema de salud en Santa Cruz? Esto dicen los pacientes

Tras el anuncio de nuevas medidas por parte de la Gobernación de Santa Cruz para mejorar el sistema de salud, pacientes del Hospital San Juan de Dios expresaron las principales falencias que enfrentan a diario y consideran que deben ser cambios inmediatos.

Uno de los reclamos más repetidos fue la dificultad para conseguir una ficha médica. “Quizás el que ya no haya estas filas para poder tener una ficha”, manifestó una paciente consultada en puertas del hospital.

Otros usuarios denunciaron que deben regresar varias veces porque no logran ser atendidos en una sola visita.

“Que nos atiendan bien y no estar volviendo... tenemos que volver de nuevo y de nuevo, hacer cola y de todo”, relató otra mujer mientras esperaba atención.

También cuestionaron las reprogramaciones y los trámites para nuevas citas.

También lamentaron el impacto de los paros en la atención hospitalaria. “Deberían atendernos sin paro, ese paro nos perjudica, harto nos perjudica”, afirmó una mujer.

Según los testimonios recogidos en el lugar, la problemática no solo se limita al Hospital San Juan de Dios, sino que también se repite en otros centros de salud del departamento, donde usuarios piden soluciones estructurales y una atención más eficiente.

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