Productores del norte integrado piden socializar la Ley 1720 antes de abrogarla

El representante del sector productivo del norte integrado expresó su rechazo a una posible abrogación de la ley 1720 observada por sectores movilizados y pidió que antes se realice un proceso de socialización con pequeños, medianos y grandes productores.

Demetrio Pérez, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), sostuvo que los pequeños productores no recibieron suficiente información sobre los alcances de la norma, por lo que considera necesario abrir un proceso de diálogo antes de asumir decisiones.

“La ley no es mala y hoy en día se ha satanizado, se ha politizado esta situación”, afirmó el dirigente. “Antes de abrogar esta ley, se debe socializar y se debe recoger la inquietud de los productores”, agregó.

Asimismo, indicó que la norma puede beneficiar al sector, aunque de manera parcial, por lo que considera necesario complementarla con otras políticas. “Favorece en parte, pero hay que hacerlo integral”, manifestó.

El dirigente advirtió que una eliminación inmediata de la norma podría traer consecuencias negativas. “Si el Congreso no espera esa respuesta y antes de ello abroga, estamos cometiendo un error”, sostuvo.

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