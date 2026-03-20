Productores alertan por pérdidas en soya tras intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han afectado a las zonas productivas de soya en Bolivia, con pérdidas estimadas en 30 mil hectáreas de un total de 300 mil afectadas, según informó Abraham Nogales, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

Nogales explicó que la campaña se ha visto impactada por la transición climática del fenómeno “La Niña” al“El Niño”, que ha generado primero sequía en etapas cruciales de llenado de grano y posteriormente exceso de agua durante la cosecha.

Esto ha reducido la producción proyectada de 3 millones de toneladas a aproximadamente 2,6 millones de toneladas.

A pesar de esta disminución, el presidente de ANAPO aclaró que la producción de soya sigue siendo suficiente para cubrir la demanda interna del país y garantizar los compromisos de exportación.

“Con 800 mil hectáreas se cubre la demanda interna y tenemos cerca de 1,8 millones de toneladas disponibles para el mercado externo, ya sea en grano o en productos derivados de la soya”, aseguró.

Respecto a las medidas de prevención frente a estos fenómenos, Nogales señaló la importancia de la biotecnología, específicamente el evento HD4, que permite a los cultivos enfrentar sequías y otras condiciones adversas. Asimismo, enfatizó la necesidad de mejorar la infraestructura de ríos y sistemas de defensa para minimizar los riesgos de inundaciones.

El dirigente también destacó que los pequeños productores son los más afectados, ya que la disminución de producción impacta directamente en sus ingresos y en la economía de sus familias.

Finalmente, Nogales subrayó la relevancia de la colaboración entre autoridades departamentales y regionales con el sector productivo para asegurar la recuperación económica y la seguridad alimentaria del país.

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