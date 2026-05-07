Hantavirus enciende alarmas en la OMS: ¿cómo se contagia la nueva cepa?

El crucero MV Hondius que inició todo

La Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia sobre un brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, luego de que se confirmaran contagios y al menos tres fallecimientos relacionados con la enfermedad.

El barco, que permaneció fondeado frente a Cabo Verde, se dirige hacia las Islas Canarias, en España, donde las autoridades anunciaron cuarentena para las 146 personas que permanecen a bordo.

Según reportes internacionales, ocho personas fueron identificadas como contagiadas y ya no permanecen en la embarcación. Entre las víctimas fatales se encuentra una pareja neerlandesa y una mujer alemana.

La preocupación se centra en la denominada cepa de los Andes del hantavirus, una variante poco común detectada en Sudamérica y que, a diferencia de otros tipos del virus, puede transmitirse entre personas que mantienen contacto estrecho y prolongado.

¿Qué es el hantavirus?

El infectólogo boliviano Jaime Rada explicó que el hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados, especialmente a través de la orina, saliva y heces del ratón colilargo.

Rada señaló que Bolivia también registra casos de hantavirus, principalmente en el norte de La Paz y otras zonas tropicales del país, donde las lluvias favorecen la proliferación de roedores. Lugares como Palos Blancos y Tarija son los que reportan más casos durante el año con gran porcentaje de letalidad.

Contagio y síntomas

El médico indicó que el periodo de incubación puede ir de dos a cuatro semanas, lo que dificulta identificar el lugar exacto del contagio.

Entre los principales síntomas figuran fiebre, dolor muscular intenso, dificultad respiratoria, vómitos, dolor abdominal y hemorragias.

“El problema de la cepa Andes es que puede comprometer gravemente pulmones y corazón. Los pacientes pueden entrar rápidamente en shock y fallecer si no reciben atención oportuna”, advirtió.

¿Cómo evitar el contagio?

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener ambientes limpios, evitar acumulación de basura y controlar la presencia de roedores para prevenir contagios.

Asimismo, expertos sugieren evitar barrer en seco lugares cerrados o abandonados donde puedan existir excrementos de ratones, ya que el virus puede dispersarse en el aire.

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