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Salud

Hantavirus enciende alarmas en la OMS: ¿cómo se contagia la nueva cepa?

La preocupación internacional crece tras detectarse casos de hantavirus en un crucero que partió desde Argentina. Especialistas advierten que la “cepa de los Andes” puede transmitirse entre personas en contacto estrecho y prolongado.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

07/05/2026 8:29

Foto: La cepa de los Andes. GAVI.
Bolivia

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El crucero MV Hondius que inició todo

La Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia sobre un brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, luego de que se confirmaran contagios y al menos tres fallecimientos relacionados con la enfermedad.

El barco, que permaneció fondeado frente a Cabo Verde, se dirige hacia las Islas Canarias, en España, donde las autoridades anunciaron cuarentena para las 146 personas que permanecen a bordo.

Según reportes internacionales, ocho personas fueron identificadas como contagiadas y ya no permanecen en la embarcación. Entre las víctimas fatales se encuentra una pareja neerlandesa y una mujer alemana.

La preocupación se centra en la denominada cepa de los Andes del hantavirus, una variante poco común detectada en Sudamérica y que, a diferencia de otros tipos del virus, puede transmitirse entre personas que mantienen contacto estrecho y prolongado.

¿Qué es el hantavirus?

El infectólogo boliviano Jaime Rada explicó que el hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados, especialmente a través de la orina, saliva y heces del ratón colilargo.

Rada señaló que Bolivia también registra casos de hantavirus, principalmente en el norte de La Paz y otras zonas tropicales del país, donde las lluvias favorecen la proliferación de roedores. Lugares como Palos Blancos y Tarija son los que reportan más casos durante el año con gran porcentaje de letalidad.

Contagio y síntomas

El médico indicó que el periodo de incubación puede ir de dos a cuatro semanas, lo que dificulta identificar el lugar exacto del contagio.

Entre los principales síntomas figuran fiebre, dolor muscular intenso, dificultad respiratoria, vómitos, dolor abdominal y hemorragias.

“El problema de la cepa Andes es que puede comprometer gravemente pulmones y corazón. Los pacientes pueden entrar rápidamente en shock y fallecer si no reciben atención oportuna”, advirtió.

¿Cómo evitar el contagio?

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener ambientes limpios, evitar acumulación de basura y controlar la presencia de roedores para prevenir contagios.

Asimismo, expertos sugieren evitar barrer en seco lugares cerrados o abandonados donde puedan existir excrementos de ratones, ya que el virus puede dispersarse en el aire.

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