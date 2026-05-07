El caso de presunto abuso sexual contra una menor dentro del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, dio un giro en las últimas horas tras conocerse la aprehensión de los padres de la víctima y de cuatro privados de libertad presuntamente involucrados en el hecho.

Según la investigación, los operativos se realizaron bajo reserva mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público y la Policía. En total, seis personas fueron aprehendidas por este caso.

Padres son investigados por incumplimiento de deberes

La aprehensión de la madre y el padre de la menor se sustenta en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de cuidado y posible complicidad, debido a que habrían permitido o facilitado el ingreso de la niña al recinto penitenciario en condiciones que vulneraron su integridad.

De acuerdo con las investigaciones, la menor habría estado expuesta a situaciones de riesgo extremo bajo la custodia de sus padres dentro del penal.

Paralelamente, la Policía aprehendió a cuatro internos que ya cumplen condena en El Abra y que son señalados como presuntos autores materiales o participantes directos de los abusos.

El caso salió a la luz por imágenes

La Fiscalía informó que el hecho habría ocurrido en 2025, cuando la víctima tenía cuatro años y acudía al penal junto a su madre para visitar a su padre, quien se encontraba recluido. Ambos colaboraban en la atención de un kiosco al interior del recinto penitenciario.

La denuncia fue formalizada el 2 de mayo de este año, luego de que la madre recibiera mensajes con imágenes relacionadas con la agresión. Según el reporte oficial, inicialmente le consultaron si conocía lo que estaba ocurriendo y posteriormente le enviaron fotografías en las que reconoció a su hija.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que el Ministerio Público abrió dos líneas de investigación: una por el presunto abuso sexual y otra por la agresión entre internos ocurrida días después.

Reclusos tenían fotografías de la víctima

La investigación contra los privados de libertad Hernán R.S. y Alan N.S.V., de 42 y 33 años, respectivamente, fue ampliada por el delito de producción de material de abuso sexual infantil.

Según el Ministerio Público, ambos internos tenían en su poder fotografías de la menor presuntamente agredida. El pasado fin de semana fueron golpeados por otros reclusos dentro del penal tras descubrirse las imágenes en sus teléfonos celulares. Uno de ellos permanece hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones.

La fiscal asignada al caso, Nayra Luján, indicó que las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables y garantizar la protección integral de la víctima, quien actualmente se encuentra bajo resguardo en un hogar de acogida.

Régimen Penitenciario anuncia controles

El director de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Roberto Párraga, anunció que se reforzarán los protocolos de ingreso y salida de visitas, especialmente de menores de edad, para resguardar su integridad dentro de los recintos penitenciarios.

Asimismo, exhortó a los padres a extremar cuidados al momento de acudir con niños a centros penitenciarios debido a las condiciones de vulnerabilidad a las que podrían estar expuestos.

Párraga también informó que Régimen Penitenciario se sumará como parte denunciante contra los privados de libertad involucrados en el ilícito y que se solicitó un informe detallado a la dirección del penal de El Abra.

Defensoría revisará protocolos

Por su parte, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba anunció una revisión de los protocolos de ingreso y control de visitas en el penal de El Abra tras la denuncia de abuso sexual.

La institución cuestionó que el presunto hecho se haya conocido un año después sin que los sistemas de control del recinto detectaran lo ocurrido. Además, informó que realizará una inspección en el penal para recabar información y evaluar las condiciones de seguridad.

También exigió informes detallados sobre el número de menores que ingresan al recinto, los controles aplicados, las áreas habilitadas para visitas y el tiempo de permanencia de los niños dentro del penal.

Colectivo pidió investigación exhaustiva

El colectivo Mujeres de Fuego alertó sobre el caso y solicitó una investigación exhaustiva. Su representante, Nivia Coca, señaló que la denuncia llegó de forma anónima y que se activaron gestiones para verificar la situación de la menor.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del penal de El Abra y determinar las responsabilidades correspondientes.

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