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Policial

Comandante departamental revela que Decano habría sido asesinado por un tema de tierras

En una entrevista exclusiva en Que No Me Pierda (QNMP) el coronel David Gómez reveló que tiene sospechosos identificados.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/05/2026 23:28

Comandante Departamental de la Policía, David Gómez.
Santa Cruz, Bolivia

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Las investigaciones por el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, continúan avanzando con nuevos elementos, según informó la Policía Boliviana.

El coronel David Gómez, comandante departamental de Santa Cruz, señaló en una entrevista en Que No Me Pierda (QNMP) que la principal hipótesis del caso está vinculada a una resolución de tierras que habría afectado intereses de terceros.

“Se está trabajando de manera incansable para dar con la verdad histórica de los hechos. La hipótesis que se maneja es debido a una resolución de tierras que estaría afectando algunos intereses”, indicó la autoridad policial.

Gómez confirmó además que, si bien aún no hay personas aprehendidas, ya se tiene plenamente identificados a los sospechosos, quienes serían de nacionalidad boliviana y extranjera. Las investigaciones continúan en desarrollo.

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