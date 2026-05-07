TEMAS DE HOY:
Barrio Chino secuestro BOA

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz: Recuperan aceras ocupadas por talleres y tiendas de repuestos de motos

Policías realizaron operativos de control para recuperar aceras y garantizar el paso peatonal, ante la presencia de talleres y tiendas de repuestos de motocicletas que ocupan espacios públicos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/05/2026 22:23

Operativos buscan liberar aceras ocupadas por negocios de motocicletas
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Efectivos policiales realizan operativos en diferentes puntos del segundo anillo con el objetivo de descongestionar aceras y espacios públicos, afectados por la presencia de motocicletas y otros vehículos.

El director departamental de Tránsito, Marco Antonio Torrez, informó que los controles forman parte de planes de operación institucionales y del plan “Halcón” contra el crimen organizado, enfocado también en el ordenamiento urbano.

Torrez explicó que se están ejecutando acciones para recuperar las aceras destinadas al peatón, señalando que en varios sectores motocicletas han sido ubicadas en áreas de uso peatonal.

“No estamos coartando el derecho al trabajo, pero sí estamos viendo el derecho del peatón también”, manifestó.

El jefe policial indicó que los operativos se extenderán a otros puntos donde se identifique ocupación indebida del espacio público, incluyendo playas de venta de vehículos y zonas de parqueo informal.

Asimismo, señaló que se realizan controles y sanciones a motocicletas que incumplen las normativas de estacionamiento y circulación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD