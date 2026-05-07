Santa Cruz: Recuperan aceras ocupadas por talleres y tiendas de repuestos de motos

Efectivos policiales realizan operativos en diferentes puntos del segundo anillo con el objetivo de descongestionar aceras y espacios públicos, afectados por la presencia de motocicletas y otros vehículos.

El director departamental de Tránsito, Marco Antonio Torrez, informó que los controles forman parte de planes de operación institucionales y del plan “Halcón” contra el crimen organizado, enfocado también en el ordenamiento urbano.

Torrez explicó que se están ejecutando acciones para recuperar las aceras destinadas al peatón, señalando que en varios sectores motocicletas han sido ubicadas en áreas de uso peatonal.

“No estamos coartando el derecho al trabajo, pero sí estamos viendo el derecho del peatón también”, manifestó.

El jefe policial indicó que los operativos se extenderán a otros puntos donde se identifique ocupación indebida del espacio público, incluyendo playas de venta de vehículos y zonas de parqueo informal.

Asimismo, señaló que se realizan controles y sanciones a motocicletas que incumplen las normativas de estacionamiento y circulación.

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