La NASA revela imágenes inéditas de Artemis II: así se vio la Luna de cerca

La NASA sorprendió este martes al publicar una serie de imágenes inéditas de la misión Artemis II, el histórico vuelo que llevó nuevamente a astronautas a las cercanías de la Luna después de más de 50 años.

Las fotografías forman parte del material captado durante el recorrido de más de un millón de kilómetros realizado por la nave Orion, tripulada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

La agencia informó que el proceso de recuperación y procesamiento del material visual continúa, por lo que se espera la publicación de nuevas imágenes en los próximos días a través de su plataforma oficial.

“Comienza tu semana con algunas fotos nuevas de Artemis II”, señaló la NASA en redes sociales, donde también invitó a seguir las actualizaciones de su archivo multimedia.

Un viaje captado en imágenes

Las nuevas capturas permiten observar distintos momentos clave de la misión: desde el sobrevuelo de la Luna hasta impresionantes vistas de la Tierra desde el espacio profundo, además de escenas registradas desde el interior de la cápsula.

El material no solo tiene un fuerte impacto visual, sino también valor científico y documental, ya que ayuda a reconstruir la experiencia del viaje y aporta información clave para futuras misiones.

El regreso a la Luna

La misión Artemis II marca un paso fundamental en el programa Artemis, con el que la NASA busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar el camino para futuras exploraciones, incluso hacia Marte.

Cada imagen difundida refuerza ese objetivo, mostrando no solo la magnitud del viaje, sino también el avance tecnológico que hace posible este nuevo capítulo en la exploración espacial.

Con información de NASA y TN.

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