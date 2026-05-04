¿Está tu trabajo en la lista? Los 10 empleos más amenazados (y los 10 más beneficiados) por la IA

La inteligencia artificial (IA) está redibujando el mapa del empleo global. Según un reciente informe de Goldman Sachs Research, elaborado por la economista Elsie Peng, el impacto de esta tecnología no es uniforme: mientras algunos sectores enfrentan un riesgo de sustitución inminente, otros están experimentando un proceso de "aumentación", donde la IA se convierte en el copiloto ideal del trabajador.

El estudio, que analizó el mercado laboral actual, estima que la IA ya ha tenido un impacto real, elevando la tasa de desempleo en sectores vulnerables en 0,1 puntos porcentuales. Sin embargo, también detectó que los efectos negativos recaen con mayor fuerza en los trabajadores jóvenes y con menos experiencia, quienes suelen realizar las tareas más automatizables.

Los 10 empleos más amenazados (Riesgo de Sustitución)

Las ocupaciones con mayor riesgo son aquellas cuyas tareas son estructuradas, repetitivas y no requieren una interacción física o interpersonal compleja. En estos casos, la IA puede realizar el trabajo de manera más rápida y económica.

Operadores telefónicos (el puesto con mayor riesgo de desplazamiento). Empleados de reclamos de seguros. Cobradores de deudas. Empleados de facturación. Teleoperadores de marketing. Empleados de liquidación de sueldos. Asistentes legales. Empleados de compras. Correctores de textos. Procesadores de documentos.

Los 10 empleos más beneficiados (Potencial de Complementación)

En el otro extremo se encuentran los roles que exigen toma de decisiones en entornos inciertos, liderazgo y juicio profesional. Aquí, la IA no elimina al humano, sino que lo libera de tareas administrativas para que sea más productivo.

Administradores de educación. Gerentes de construcción. Ejecutivos principales. Médicos y cirujanos. Supervisores de primera línea. Abogados. Especialistas en operaciones aeroportuarias. Gerentes de producción industrial. Gerentes de operaciones. Ingenieros industriales.

La "Paradoja de Jevons" y el futuro del trabajo

El informe introduce un concepto clave: la Paradoja de Jevons. Esta teoría sugiere que, al aumentar la eficiencia (gracias a la IA), el costo de un servicio baja, lo que puede disparar la demanda de tal manera que, al final, se termine necesitando más personal y no menos.

Por ejemplo, un abogado que utiliza IA puede procesar casos más rápido, abaratando sus honorarios y permitiendo que miles de personas que antes no podían pagar un abogado ahora contraten uno, generando así un aumento neto en la demanda de profesionales legales.

El estudio concluye que el "sector relacional" —aquel donde el valor reside en el contacto humano, la empatía y la creatividad— será el que más florezca. Mientras que las empresas que optan por la sustitución están viendo una caída en sus costos operativos, aquellas que apuestan por la complementación están publicando más ofertas de empleo y aumentando su productividad.

Con datos de Infobae.

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