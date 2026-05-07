¿Se viene un nuevo paro? Esto dicen los trabajadores en salud de Santa Cruz

Los trabajadores en salud advirtieron que podrían retomar las medidas de presión si no se efectiviza el pago de salarios adeudados hasta el próximo lunes. El sector espera una convocatoria al diálogo por parte de las nuevas autoridades municipales y departamentales para atender sus demandas.

Esther Ortuste, representante de los trabajadores en salud, informó que ya enviaron solicitudes de audiencia al nuevo secretario de Salud de la Alcaldía y que también harán llegar un oficio a la Gobernación para instalar mesas de trabajo.

“El día de hoy hemos hecho llegar el oficio al secretario de Salud de la Alcaldía y el día de mañana vamos a estar haciendo llegar también al nuevo secretario de Salud de la Gobernación”, señaló.

La dirigente explicó que el principal reclamo es la cancelación de sueldos pendientes y recordó que existe un acuerdo para que los pagos sean realizados hasta el día 10 de cada mes.

“Hasta el día lunes vamos a esperar para que se haga la cancelación, toda vez que tenemos acuerdo con las autoridades de turno”, afirmó.

Ortuste indicó que el sector determinó ingresar a un paro de 24 horas el martes 12 de mayo en caso de no recibir respuestas favorables.

Asimismo, pidió mayor coordinación y comunicación entre las autoridades y la dirigencia del sector para encontrar soluciones a la crisis sanitaria. “Nuestro sistema de salud está deficiente en los centros de salud”, sostuvo.

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