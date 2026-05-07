Defensa del exgerente de BoA cuestiona investigación por ruta a La Habana

La defensa del exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, aseguró este jueves que su cliente no provocó ningún daño económico al Estado y sostuvo que las pérdidas observadas en la ruta Santa Cruz-La Habana corresponden a operaciones realizadas después de su salida de la empresa estatal.

El abogado Javier García afirmó que las denuncias impulsadas por el Viceministerio de Transparencia no toman en cuenta el conjunto de operaciones comerciales que realizó la aerolínea durante la apertura de la ruta internacional hacia Cuba.

“Se habla de daño económico, pero no se valora la totalidad de las operaciones ni la actividad económica de la empresa”, manifestó la defensa.

Según García, Ronald Casso dejó el cargo en febrero de 2025, mientras que las operaciones cuestionadas por la Fiscalía se extendieron hasta septiembre de ese mismo año, por lo que consideró incorrecto atribuir toda la responsabilidad únicamente al exgerente.

Además, señaló que las operaciones posteriores “deberían ser investigadas”, debido a que ,según afirmó, la actividad observada continuó ejecutándose incluso después de la salida de Casso de la administración de BoA.

La defensa también justificó la baja ocupación de algunos vuelos señalando que en la industria aeronáutica existen temporadas altas y bajas, situación que ocurre en distintas compañías aéreas a nivel internacional.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Casso se autorizaron vuelos que no contaban con la cantidad suficiente de pasajeros para cubrir los costos operativos, provocando un presunto daño económico superior a los Bs 14,4 millones.

La investigación se ampliará a otras autoridades

El fiscal Walter Lora informó que la investigación se desarrolla por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Asimismo, indicó que también son investigados exintegrantes del directorio de BoA y el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

“Se investiga a quienes suscribieron la resolución administrativa que autorizó la apertura de esta ruta”, explicó la autoridad.

Ronald Casso fue trasladado desde Cochabamba hasta La Paz bajo custodia policial y permaneció en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

La defensa anunció que solicitará que el exgerente enfrente el proceso en libertad y aseguró que presentará documentación destinada a desvirtuar las acusaciones formuladas por la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia.

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