Ronald Casso, exgerente de BoA, es ingresado a la Felcc de La Paz por vuelos irregulares

En un nuevo desarrollo en el caso de los vuelos irregulares entre Bolivia y Cuba, Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), fue trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz. Este movimiento ocurre como parte de la investigación por los daños económicos que habrían derivado de la apertura de una ruta aérea entre Viru Viru (Santa Cruz) y La Habana (Cuba).

Detención y contexto de la investigación

El traslado de Casso se realizó tras su detención en Cochabamba. Según los informes, el exgerente está siendo investigado por su supuesta responsabilidad en los vuelos irregulares que provocaron grandes pérdidas económicas para el país debido a la baja ocupación de los aviones. Estos vuelos, que no alcanzaron la rentabilidad esperada, habrían generado un perjuicio económico significativo para la empresa estatal BoA.

Se aguarda imputación formal

Se espera que en las próximas horas se defina la imputación formal contra Casso y se convoque a una audiencia de medidas cautelares. En este proceso se determinarán los delitos específicos que enfrenta, relacionados con los vuelos de BoA y las irregularidades que se habrían producido en la gestión de la ruta hacia Cuba. La investigación también incluye a otras autoridades como el exministro Edgar Montaño.

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