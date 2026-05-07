TEMAS DE HOY:
BOA asesinato magistrado mujer quemada y decapitada

25ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Ronald Casso, exgerente de BoA, es ingresado a la Felcc de La Paz por vuelos irregulares

Ronald Casso, exgerente de BoA, fue ingresado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el marco de la investigación por los vuelos irregulares entre Bolivia y Cuba.

Juan Marcelo Gonzáles

06/05/2026 23:33

Foto: Ingresan a exgerente de BoA a FELCC
La Paz

Escuchar esta nota

En un nuevo desarrollo en el caso de los vuelos irregulares entre Bolivia y Cuba, Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), fue trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz. Este movimiento ocurre como parte de la investigación por los daños económicos que habrían derivado de la apertura de una ruta aérea entre Viru Viru (Santa Cruz) y La Habana (Cuba).

Detención y contexto de la investigación
El traslado de Casso se realizó tras su detención en Cochabamba. Según los informes, el exgerente está siendo investigado por su supuesta responsabilidad en los vuelos irregulares que provocaron grandes pérdidas económicas para el país debido a la baja ocupación de los aviones. Estos vuelos, que no alcanzaron la rentabilidad esperada, habrían generado un perjuicio económico significativo para la empresa estatal BoA.

Se aguarda imputación formal
Se espera que en las próximas horas se defina la imputación formal contra Casso y se convoque a una audiencia de medidas cautelares. En este proceso se determinarán los delitos específicos que enfrenta, relacionados con los vuelos de BoA y las irregularidades que se habrían producido en la gestión de la ruta hacia Cuba. La investigación también incluye a otras autoridades como el exministro Edgar Montaño.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD