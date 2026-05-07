En el municipio de El Torno se investiga la muerte de una mujer que fue encontrada quemada y decapitada dentro de una propiedad privada de un comunario del sector, hecho que ha generado conmoción en la población.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó que el caso se encuentra en etapa de investigación y que, según las primeras indagaciones, la principal hipótesis apunta a un posible conflicto de carácter sentimental, sin descartar otras líneas investigativas.

“De acuerdo a la investigación y la experiencia de los investigadores presumimos que el caso fue por un tema sentimental, aunque no se descartan otras hipótesis”, señaló el jefe policial.

De acuerdo con el informe forense, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico a consecuencia de aproximadamente 20 heridas punzocortantes en el tórax. Además, se confirmó que la víctima fue decapitada.

Gómez explicó que se realizó el trabajo de necrodactilia y que las huellas fueron enviadas al Segip para su identificación, sin resultados hasta el momento. También se continúa con la revisión de la lista de personas desaparecidas.

En la escena del crimen se colectaron varios elementos que podrían aportar a la investigación, entre ellos cuatro anillos de bisutería encontrados en las manos de la víctima, además de un edredón y una frazada con los que habría sido envuelto el cuerpo.

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