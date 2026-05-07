Indígenas de Beni y Pando rechazan acuerdo con Gobierno: "No hubo consenso con dirigentes"

Los indígenas y campesinos de Beni y Pando reactivaron sus movilizaciones en la ciudad de La Paz y ratificaron su exigencia de abrogar la Ley 1720, luego de rechazar un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y otros sectores sociales.

Tras permanecer 28 días en marcha hasta llegar a la sede de Gobierno, los movilizados intentaron ingresar nuevamente a plaza Murillo, pero fueron contenidos por efectivos policiales.

Los dirigentes denunciaron que hasta el momento no existe un acercamiento directo con sus representantes legítimos y acusaron al Gobierno de no mostrar voluntad para resolver el conflicto.

“Acercamiento no ha habido hasta el momento, no solamente comentarios y mala información, pero de manera directa y clara con nuestros dirigentes no ha habido ningún acercamiento”, afirmó uno de los representantes de la movilización.

Los sectores movilizados también desconocieron a dirigentes que habrían participado de reuniones con autoridades nacionales y aseguraron que únicamente sus representantes designados están facultados para dialogar con el Ejecutivo.

La protesta cuenta ahora con el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, mientras los movilizados mantienen vigilias y marchas en el centro paceño.

Tratamiento de la Ley 1720 en la ALP

En medio de las protestas, autoridades del Ejecutivo confirmaron que se analizará en la Asamblea Legislativa un proyecto para evaluar la posible abrogación de la Ley 1720.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, informó que el acuerdo alcanzado con sectores movilizados contempla remitir el proyecto a una comisión legislativa para su tratamiento y posterior consideración en el pleno.

Foto: Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera. Captura de pantalla.

“Se va enviar a la comisión para que ahí se pueda ser tratada y analizada esta abrogación”, señaló la autoridad legislativa.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron la viabilidad política de esa propuesta. El jefe de bancada de Alianza Libre, Rafael López, advirtió que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar la abrogación de la norma.

Foto: Diputado de Alianza Libre, Rafael López. Captura de pantalla.

Asimismo, López aseguró que la Ley 1720 “en ningún momento le quita la tierra a los indígenas o campesinos” y acusó a algunos sectores de desinformar sobre el contenido de la norma.

Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que cualquier posible abrogación deberá realizarse en coordinación con el Parlamento y acompañarse de una nueva normativa que incluya a todos los sectores involucrados.

Foto: Vocero presidencial, José Luis Gálvez. Captura de pantalla.

“Se habló de la posibilidad de abrogación en el marco de poder ampliar e incluir en un debate todas las visiones y atender a las diversidades del país”, explicó.

Los dirigentes indígenas insistieron en que continuarán con las medidas de presión hasta obtener una respuesta concreta sobre la anulación de la Ley 1720.

Mira la programación en Red Uno Play