Terminal de Buses de La Paz mantiene suspendidas las salidas por bloqueos en carreteras

La Terminal de Buses de La Paz informó este jueves que continúan suspendidas las salidas interdepartamentales e internacionales debido a los bloqueos y restricciones registrados en diferentes carreteras del país.

A través de un comunicado oficial, la administración de la terminal señaló que la medida se mantiene vigente mientras persistan los conflictos sociales y los cortes de ruta que afectan la transitabilidad nacional.

Foto: Comunicado oficial de la Terminal de Buses de La Paz.

“La Terminal de Buses La Paz informa a la población en general que las salidas interdepartamentales y al exterior continúan suspendidas debido a los diferentes puntos de bloqueo registrados en las carreteras del país”, señala el comunicado difundido por la institución.

Asimismo, recomendaron a los pasajeros tomar las previsiones necesarias y mantenerse informados mediante los canales oficiales de la terminal antes de programar cualquier viaje.

Reporte de la ABC

Según reportes actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del mapa de transitabilidad nacional, este miércoles se registraron más de 20 puntos de bloqueo en el país, aunque las cifras variaron durante la jornada.

El reporte de hoy apuntó a la existencia de 16 puntos de bloqueo distribuidos principalmente en los departamentos de La Paz y Beni.

Foto: Mapa de transitabilidad nacional del 7 de mayo de 2026. ABC.

En La Paz, los cortes afectan las rutas hacia los Yungas, Oruro y regiones interprovinciales. Entre los puntos más conflictivos se encuentran Huayrapata, Turco Cala, San Pedro, Tranca Sapecho, Achica Arriba-Calamarca, el cruce a Luribay en Sica Sica, Puente Achuma y Fiacas.

En Beni continúan las interrupciones en sectores como Puente San Lorenzo, Puente Yucumo, San Ignacio-Fátima, Puente Machupo I y El Palmar, dificultando el tránsito hacia varias provincias.

En Oruro, la transitabilidad también se encuentra afectada por un bloqueo en el sector Cañaviri, en la ruta Cruce Patacamaya - Lacka.

Conflictos sociales paralizan el país

Los bloqueos fueron impulsados principalmente por la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, que reclama por la calidad de los combustibles, el mantenimiento de carreteras y el abastecimiento de carburantes.

El pasado martes, durante el paro de 24 horas convocado por el sector transporte, se llegó a contabilizar más de 60 puntos de bloqueo en todo el país, cifra que disminuyó parcialmente en las últimas horas.

La suspensión de salidas se da en medio de una semana marcada por movilizaciones, protestas y bloqueos impulsados por diferentes sectores sociales y del transporte en distintos puntos del país.

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