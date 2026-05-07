Alerta por frente frío: ¿qué regiones podrían registrar temperaturas de hasta 6 grados?

Un nuevo frente frío ingresará al país durante la madrugada de este viernes 8 de mayo y permanecerá hasta el próximo lunes, provocando un marcado descenso de temperaturas en varias regiones de Bolivia.

De acuerdo con el reporte meteorológico emitido por Adalberto Montenegro, las zonas más afectadas serán la Región Autónoma del Gran Chaco, además de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz y Santa Cruz.

Uno de los sectores donde se sentirá con mayor intensidad será el Chaco tarijeño, donde se prevén temperaturas mínimas de hasta 6 grados centígrados.

El informe señala que durante estos días predominarán jornadas con nubosidad baja, intervalos de sol y un ambiente frío en gran parte del territorio nacional.

Además, se esperan lloviznas y precipitaciones ligeras en diferentes regiones, acompañadas de un importante descenso térmico, especialmente durante las madrugadas y las noches.

Posibles nevadas en zonas altas

El reporte también advierte que existe la posibilidad de nevadas en regiones ubicadas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Las áreas con mayor probabilidad se encuentran en Tarija, Chuquisaca, Potosí y Oruro, aunque no se descartan eventos similares en algunas zonas de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Las condiciones climáticas podrían generar cambios bruscos de temperatura en pocas horas, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones.

Ante el ingreso del frente frío, se aconseja utilizar ropa de abrigo, frazadas y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Asimismo, se pide a la población mantenerse atenta a los reportes climáticos durante los próximos días debido a las variaciones meteorológicas que podrían registrarse en distintas regiones del país.

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