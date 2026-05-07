Central Obrera Boliviana endurece medidas y activa nuevo día de movilización en La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) emitió un instructivo oficial convocando a sus organizaciones afiliadas, federaciones nacionales y sectores no afiliados a participar del tercer día de movilización en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el instructivo C.O.B.–CEN N.º 034/2026, la concentración fue programada para este jueves 7 de mayo a las 10:00 de la mañana en inmediaciones de la Cervecería Boliviana.

La convocatoria surge en cumplimiento de las determinaciones asumidas en el Cabildo Nacional, instancia que definió ingresar a un paro movilizado indefinido hasta que las demandas de los sectores sean atendidas.

“La Central Obrera Boliviana, en cumplimiento de las determinaciones orgánicas del Cabildo Nacional que determinó paro movilizado indefinido, convoca a nuestras organizaciones afiliadas y al pueblo en general”, señala el instructivo.

La dirigencia de la COB ratificó que las medidas de presión continuarán en diferentes regiones del país mientras no existan respuestas concretas a sus demandas.

Movilizaciones en el país

Las protestas forman parte de una escalada de movilizaciones protagonizadas por distintos sectores sociales en todo el país. Entre ellos están indígenas de Beni y Pando, transportistas, campesinos de las 20 provincias de La Paz, mototaxistas de Santa Cruz, mineros y otras organizaciones sociales que exigen atención a sus demandas.

Entre los principales pedidos se encuentran el incremento salarial planteado por la COB, la abrogación de la Ley 1720, la mejora en la calidad y abastecimiento de combustibles, además de resarcimientos económicos por daños ocasionados a vehículos debido a gasolina presuntamente contaminada.

Los sectores anunciaron medidas como marchas, bloqueos de carreteras, vigilias y paralización de actividades.

Toma del Ministerio de Trabajo

En medio de las protestas, el pasado miércoles se registraron momentos de tensión en el centro paceño cuando dirigentes de la COB y manifestantes tomaron las instalaciones del Ministerio de Trabajo, ubicadas entre las calles Yanacocha y Mercado.

La Policía Boliviana intervino utilizando agentes químicos para desalojar a los movilizados que permanecían dentro del edificio estatal. Además, se realizó la aprehensión de más de 10 miembros de la organización social que participaron de la retención de funcionarios de la entidad públicas durante horas de la tarde.

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