Selección boliviana de talla baja busca apoyo para ir al Mundial de Marruecos

Los integrantes del combinado nacional, que lograron clasificar al Mundial de Marruecos 2026, buscan apoyo económico para afrontar su preparación y asegurar su participación en la cita internacional.
07/05/2026 9:58
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Jugadores de la Selección Boliviana de Talla Baja solicitan el apoyo económico de las entidades públicas y privadas para llevar adelante su preparación, rumbo a la Copa Mundial de Marruecos 2026, que se llevará adelante en noviembre, con la participación de 24 equipos.
“Ojalá algunas emprensas puedan ayudarnos, estaremos agradecidos para seguir con el trabajo de preparación, con esta ardua labor, y tener las condiciones necesarias para representar al país”, declaró Reynaldo Medrano, en representación del seleccionado boliviano, que estuvo este miércoles en la sede de Gobierno.
Medrano y alguno de sus compañeros sostuvieron una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, para presentarle su plan de trabajo para los siguientes seis meses, que incluye micro ciclos y partidos amistosos. Asimismo, la delegación agradeció a la autoridad por brindarle los boletos de retorno de Paraguay, donde el plantel logró, meses atrás, la clasificación al Mundial.
A través del Viceministerio de Deportes, el seleccionado de Talla Baja logró que le otorguen, sin ningún gasto, el uso de los centros de entrenamiento en Sucre y Cochabamba, que dependen del Gobierno, donde se hospedarán y entrenarán.
“Todavía tenemos las carencias en la alimentación y el transporte, tenemos jugadores que vienen de otros departamentos, tienen que dejar sus actividades particulares y no cuentan con el presupuesto”, mencionó Medrano.
A tiempo de pedir la colaboración de la población, Medrano indicó que de parte del plantel existe el compromiso y la actitud para hacer una digna representación en Marruecos.
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