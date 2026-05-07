Selección boliviana de talla baja busca apoyo para ir al Mundial de Marruecos

Jugadores de la Selección Boliviana de Talla Baja solicitan el apoyo económico de las entidades públicas y privadas para llevar adelante su preparación, rumbo a la Copa Mundial de Marruecos 2026, que se llevará adelante en noviembre, con la participación de 24 equipos.

Foto: APG.

“Ojalá algunas emprensas puedan ayudarnos, estaremos agradecidos para seguir con el trabajo de preparación, con esta ardua labor, y tener las condiciones necesarias para representar al país”, declaró Reynaldo Medrano, en representación del seleccionado boliviano, que estuvo este miércoles en la sede de Gobierno.

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Medrano y alguno de sus compañeros sostuvieron una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, para presentarle su plan de trabajo para los siguientes seis meses, que incluye micro ciclos y partidos amistosos. Asimismo, la delegación agradeció a la autoridad por brindarle los boletos de retorno de Paraguay, donde el plantel logró, meses atrás, la clasificación al Mundial.

A través del Viceministerio de Deportes, el seleccionado de Talla Baja logró que le otorguen, sin ningún gasto, el uso de los centros de entrenamiento en Sucre y Cochabamba, que dependen del Gobierno, donde se hospedarán y entrenarán.

“Todavía tenemos las carencias en la alimentación y el transporte, tenemos jugadores que vienen de otros departamentos, tienen que dejar sus actividades particulares y no cuentan con el presupuesto”, mencionó Medrano.

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A tiempo de pedir la colaboración de la población, Medrano indicó que de parte del plantel existe el compromiso y la actitud para hacer una digna representación en Marruecos.

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