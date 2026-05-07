El carnet digital ya es una realidad: así funcionará el nuevo sistema “Tranca Cero”

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) se convirtió en la primera institución pública del país en implementar oficialmente el programa nacional “Tranca Cero”, una iniciativa que apunta a reducir la burocracia y acelerar la transformación digital en Bolivia.

La principal novedad es la eliminación gradual de las fotocopias de la cédula de identidad para distintos trámites, reemplazándolas por la cédula digital disponible en la aplicación móvil Segip Digital.

El anuncio fue realizado durante un acto oficial encabezado por el viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, Julio Linares, y el director general ejecutivo del Segip, Diego Tejerina, quienes destacaron que esta medida busca modernizar la atención al ciudadano y simplificar procesos administrativos.

Tejerina explicó que ya no se solicitarán fotocopias para trámites relacionados con licencias de conducir y cédulas de identidad. Además, informó que se trabaja junto a instituciones públicas y privadas para que adopten el uso del documento digital en lugar del físico.

“En una era donde la digitalización es punta de lanza, la eliminación de la fotocopia de la cédula se materializa con la cédula de identidad digital. La fortalecimos y la tenemos en el teléfono móvil, a través de Segip Digital”, afirmó la autoridad.

El director del Segip también señaló que se realizan gestiones con entidades bancarias y otros sectores privados para garantizar la interoperabilidad del sistema y validar oficialmente el documento digital.

“Hemos llegado a muchas entidades bancarias para que la presentación de la cédula de identidad digital con la contrastación de datos sea una realidad. La normativa es clara: el documento digital tiene la misma validez legal que la cédula física”, sostuvo.

La implementación forma parte del Decreto Supremo N.º 5595, promulgado por el presidente Rodrigo Paz, que establece el programa “Tranca Cero” para la simplificación administrativa y optimización de trámites en el aparato estatal.

¿Cómo funcionará el carnet digital?

Para acceder a la cédula digital, las personas deberán acudir a oficinas del Segip, donde se realizará la vinculación de su teléfono móvil con la base de datos institucional. Una vez habilitado el servicio, el ciudadano podrá portar su documento desde la aplicación móvil.

El costo para habilitar la cédula digital será de Bs 20.

Con esta medida, el Segip busca posicionarse como una institución líder en modernización estatal y avanzar hacia un sistema más ágil, transparente y menos burocrático para los ciudadanos bolivianos.

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