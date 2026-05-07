Choferes instalan bloqueos y exigen solución por combustible en La Paz

El conflicto del transporte interprovincial continúa escalando en el departamento. Este jueves, los choferes instalaron bloqueos en distintas carreteras de La Paz, mientras dirigentes del sector cuestionaron la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno respecto a la calidad del combustible y el resarcimiento por daños mecánicos.

Desde la carretera hacia Viacha, transportistas confirmaron que mantienen al menos una decena de puntos de bloqueo solo en esa ruta, mientras la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 17 cortes a nivel nacional en departamentos como La Paz, Santa Cruz y Beni.

“Se ha hecho diálogos bastante y nunca se ha hecho real lo que se ha firmado con el Gobierno”, reclamó uno de los dirigentes del transporte interprovincial durante la protesta.

Los movilizados aseguraron que gran parte de sus motorizados presentan daños atribuidos a combustible contaminado. Según denunciaron, cerca del 50% de las unidades de algunos sindicatos fueron afectadas, situación que obligó a muchos propietarios a realizar costosas reparaciones.

“Estamos muy molestos porque este Gobierno no cumple con sus promesas”, manifestó otro representante del sector.

Los bloqueos se concentran principalmente en carreteras estratégicas fuera de las ciudades. Entre las rutas afectadas se encuentran la vía La Paz–Oruro, la carretera hacia Copacabana, Laja y Desaguadero, donde los manifestantes instalaron piedras, montículos de tierra y llantas encendidas para impedir el paso vehicular.

Los choferes exigen una solución definitiva al problema del abastecimiento y calidad del combustible, además de acelerar los pagos de resarcimiento por los daños ocasionados a los vehículos.

Pese a la convocatoria al diálogo realizada por el Gobierno, los transportistas mantienen una postura de desconfianza y advierten que las medidas de presión continuarán mientras no existan respuestas concretas.

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