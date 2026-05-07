Bolivia busca cooperación tecnológica de EEUU para desarrollar industria de litio

Bolivia busca un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar su industria de litio, tras la firma a fines de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, informó este miércoles el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

A fines de abril, el gobierno de Rodrigo Paz y Washington firmaron un primer memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluido el litio, para compartir conocimientos y explorar formas de cooperación. La primera potencia mundial expresó entonces su interés de asegurar las cadenas de suministro.

"Con Estados Unidos nos interesa mucho el tema tecnológico (...), generar un acuerdo que nos permita ver cómo logramos dar pasos en la industrialización del litio", dijo Aramayo.

En 2025, durante la gestión de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos para construir plantas de extracción del mineral con la rusa Uranium One y la estatal china CATL, la mayor productora mundial de baterías.

Los proyectos no se iniciaron porque deben ser ratificados por el Parlamento, donde se les cuestiona por una supuesta falta de transparencia en las negociaciones.

El canciller reconoció que Bolivia aún no tiene los recursos humanos para operar sus propias plantas de extracción y que antes necesita estudios hidrogeológicos para saber dónde instalarlas, pues el procesamiento del litio requiere mucha agua.

En tanto, expresó su objetivo de que Bolivia sea "partícipe" del escenario mundial de la innovación, de la mano de industrias extranjeras que usan el litio como materia prima.

"¿Por qué no traerlas? Son de tecnología rápida, que pueden instalarse acá y a ellos mismos (...) les conviene estar cerca de los minerales para abaratar costos", dijo.

La nación, señaló, también buscará acercamientos de cooperación con otros países como Brasil y Alemania.

En 2025, Bolivia produjo apenas 2.400 toneladas de litio, de acuerdo con el Ministerio de Minería. El USGS estima que su vecino Chile, tercer productor mundial, extrajo 56.000 toneladas.





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