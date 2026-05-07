Terminal de Buses de Cochabamba suspende viajes a La Paz por bloqueos en carreteras

La Terminal de Buses de Cochabamba mantiene suspendidas las salidas hacia La Paz debido a los múltiples puntos de bloqueo que afectan la red vial interdepartamental en el occidente del país.

Desde la administración de la terminal informaron que los viajes hacia el oriente fueron regularizados y operan con normalidad tanto por la carretera nueva como por la ruta antigua hacia Santa Cruz.

“Al oriente del país las salidas están con total normalidad por la carretera nueva a Santa Cruz”, señalaron desde la terminal.

Sin embargo, indicaron que las salidas al occidente solo están habilitadas hasta Oruro, mientras que los viajes a La Paz permanecen totalmente suspendidos por las protestas y cortes de ruta.

La Paz concentra los principales bloqueos

Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos por conflictos sociales en la Red Vial Fundamental.

Entre los sectores afectados se encuentran Senkata, Pan Duro Ajoya, Patacamaya, Viacha, Río Seco, Huarina, Tiquina, Achacachi, Caranavi, San Pedro, Huayrapata, Santa Rosa, Turco Cala y Alto Beni.

Además, se reportan cortes en los tramos Choro Bajo - San Silverio y Santa Bárbara - Choro Bajo, lo que dificulta el tránsito hacia diferentes provincias paceñas.

La ABC recomendó a los conductores tomar previsiones y circular con extrema precaución en los sectores donde persisten las medidas de presión.

Oruro también reporta un punto de bloqueo

En el departamento de Oruro, la ABC informó sobre un bloqueo en el tramo Patacamaya – Tambo Quemado, específicamente en el sector Cañaviri.Según el reporte oficial, autoridades originarias y comunarios mantienen la medida de presión en demanda de atención a sus pedidos sociales.

Ruta nueva a Santa Cruz continúa transitable

En Cochabamba, la carretera nueva hacia Santa Cruz continúa habilitada, aunque la ABC pidió a los transportistas circular con precaución en el sector de las “7 curvas” debido a trabajos permanentes en la vía.

Pese a estas restricciones puntuales, las empresas de transporte mantienen operaciones normales hacia el oriente del país.

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