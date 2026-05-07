El Gobierno plantea unificar el tipo de cambio del dólar en Bolivia

El Gobierno anunció que avanzará hacia la unificación del tipo de cambio del dólar en el país, estableciendo una sola cotización para la divisa estadounidense como parte de un nuevo esquema económico orientado a ordenar el mercado cambiario y reducir las distorsiones entre el precio oficial y el referencial.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que la medida busca eliminar la brecha existente entre el tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia y el valor referencial que se maneja en el mercado.

Actualmente, el tipo de cambio oficial se mantiene en 6,96 bolivianos, mientras que el valor referencial ha superado los 10 bolivianos, reflejando una diferencia que el Gobierno pretende unificar bajo un solo sistema.

Hacia un sistema de flotación del dólar

Espinoza señaló que el nuevo modelo cambiario funcionará bajo un sistema de flotación, en el que el precio del dólar variará en función de la oferta y la demanda del mercado.

“Nosotros vamos hacia la unificación cambiaria, esto significa una sola cotización en todo el mercado”, afirmó la autoridad en entrevista con un medio de comunicación.

El ministro aseguró además que ya no se mantendrá un tipo de cambio fijo, sino que el valor de la divisa se ajustará de manera dinámica, aunque con medidas para evitar fuertes fluctuaciones.

Argumento del Gobierno y expectativas

El Ejecutivo sostiene que el objetivo de esta medida es dar mayor transparencia al mercado cambiario, mejorar la disponibilidad de divisas y reducir la especulación.

Espinoza también anticipó que factores estacionales, como el ingreso de exportaciones agroindustriales y mineras, podrían generar una reducción temporal en la cotización del dólar en las próximas semanas.

Fin del tipo de cambio fijo

El anuncio marca el fin del esquema de tipo de cambio fijo vigente durante varios años, el cual ahora es considerado por el propio Ministerio de Economía como una de las principales distorsiones del sistema financiero.

Con la unificación cambiaria, el Gobierno busca estabilizar el mercado de divisas, aunque reconoce que el nuevo sistema implicará ajustes en la economía y en los precios de productos importados.



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