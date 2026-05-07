Gobierno presenta nueva ley de electricidad y energías renovables  

El Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, confirmó la implementación de una nueva ley de electricidad y energías renovables destinada a regular toda la cadena eléctrica y garantizar el suministro de energía a mediano y largo plazo en el país.

La autoridad explicó que la normativa también incorpora el desarrollo de energías renovables no convencionales como parte de la estrategia energética nacional a corto y mediano plazo.

“Lo que se pretende con esta ley es garantizar tarifas equitativas para todos los ciudadanos, promover la eficiencia, la sostenibilidad y un nuevo modelo de mercado eléctrico donde participe activamente el sector privado”, afirmó Blanco.

El ministro señaló que entre las principales innovaciones de la nueva norma se encuentra la inclusión de energías renovables, sistemas de almacenamiento, generación distribuida y la incorporación de nuevos actores dentro del mercado eléctrico nacional.

Asimismo, indicó que se implementarán subastas de energías renovables con el objetivo de fomentar un mercado más competitivo y transparente.

“Queremos una mayor inversión en el sector y esperamos que con esta ley se logre. Estamos buscando la diversificación energética, el acceso universal a la electricidad y la integración regional con líneas de transmisión para convertir a Bolivia en un hub energético”, sostuvo la autoridad.

El Gobierno considera que esta normativa permitirá fortalecer el sistema eléctrico nacional y avanzar hacia una transición energética con mayor participación privada y nuevas tecnologías.

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