Cuando llega la temporada de invierno, las infecciones respiratorias agudas tienden a incrementarse. La influenza —comúnmente conocida como gripe— es una de las enfermedades más frecuentes y contagiosas de la temporada.

El médico y docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), Javier Mamani, explica que este comportamiento es parte de un patrón estacional.

“Esta época que estamos ingresando a la temporada de invierno, pues las infecciones respiratorias agudas irán aumentando. Es normal que, en nuestro medio, en La Paz principalmente, estas enfermedades se vayan incrementando”, sostiene el académico.

Prevención y control: medidas clave para reducir riesgos

La estrategia más efectiva para prevenir la influenza es la vacunación, y se mantiene como la principal medida de prevención frente a esta afección. La dosis anual está recomendada para todas las personas con especial énfasis en grupos prioritarios como niños menores de dos años, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores de salud.

Además, el tratamiento de la influenza, es principalmente sintomático. Mamani aclara que: “no hay un tratamiento específico, no hay un medicamento que pueda cortar la enfermedad. Solamente el descanso y el aporte de líquidos tibios a calientes principalmente.” Además, el uso de analgésicos y antiinflamatorios puede ayudar a aliviar los síntomas.

Organismos internacionales como la OPS/OMS recomiendan la aplicación a todas las personas desde los seis meses de edad, priorizando a grupos vulnerables. En Bolivia, el Ministerio de Salud distribuye las dosis gratuitas cada temporada, a través de campañas de vacunación, lo que permite reducir hospitalizaciones y complicaciones.

"Nosotros nos adelantamos tomando en cuenta el comportamiento de casos a nivel nacional. El objetivo de la vacunación contra la influenza es reducir la morbimortalidad y tenemos la disponibilidad de vacunas en todos los establecimientos de salud a nivel nacional", señaló la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca Kasic en abril del 2026.

A la vacunación se suman medidas de bioseguridad que han demostrado ser altamente efectivas: lavado frecuente de manos, uso de barbijo en espacios cerrados o con aglomeraciones, ventilación de ambientes y desinfección de superficies de alto contacto. Estas acciones disminuyen significativamente la circulación del virus.

Otro aspecto clave es el aislamiento responsable. Evitar el contacto con otras personas cuando se presentan síntomas no solo favorece la recuperación, sino que también protege a la comunidad.

Asimismo, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una alimentación equilibrada que fortalezca el sistema inmunológico.

En paralelo, la vigilancia epidemiológica cumple un rol fundamental para detectar brotes y la circulación de nuevas cepas. El diagnóstico oportuno en los centros de salud permite diferenciar la influenza de otras infecciones respiratorias, facilitando una atención adecuada.

La influenza es una enfermedad viral que afecta principalmente a las vías respiratorias. “La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que es provocada por los virus de la influenza justamente, de ahí viene su nombre”, señala Mamani. Aunque en la mayoría de los casos es leve, puede generar complicaciones en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Síntomas y formas de contagio: claves para identificarla

Reconocer los síntomas es fundamental para actuar a tiempo. La influenza suele manifestarse con fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos, congestión nasal, secreción nasal, dolor de cabeza y fatiga. En algunos casos, también pueden presentarse síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea.

Mamani detalla que “esta enfermedad puede provocar problemas en la vía respiratoria, principalmente en la nariz provocando mucha ‘moquera’ como le llamamos coloquialmente. Nosotros le llamamos rinorrea dentro del ámbito médico. También puede afectar la garganta y los pulmones”, explica el académico.

El contagio ocurre principalmente de persona a persona, a través de gotículas respiratorias expulsadas al toser o estornudar. Además, el contacto cercano y el uso compartido de objetos personales facilitan la propagación del virus. “Es una enfermedad muy contagiosa porque es de persona a persona, a través de la tos, los estornudos, pues se eliminan gran cantidad de virus que pueden contaminar a las otras personas y contagiar a través de dar un beso, compartir un vaso, las tazas, el contagio es directo.”, advierte el especialista.

La influenza sigue siendo un desafío para la salud pública durante el invierno, pero su impacto puede reducirse significativamente con prevención, información y responsabilidad individual. La combinación de vacunación, hábitos de higiene y atención oportuna permite enfrentar esta enfermedad de manera efectiva y proteger a los grupos más vulnerables.

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