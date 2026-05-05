Estudiante de Unifranz desarrolla Nukaya, para el aprendizaje musical inclusivo mediante la voz

La innovación tecnológica con propósito social cobra cada vez más relevancia en el ámbito educativo. Un ejemplo de ello es Nukaya, una plataforma web desarrollada por Hendrick Córdova, un estudiante egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), que busca facilitar el aprendizaje musical a personas con discapacidad visual.

El proyecto Nukaya nace de una motivación personal y profunda conexión con la música. “Toda la inspiración nació gracias a mi abuelo que era justamente alguien con discapacidad visual que le encantaba la música. Entonces yo me involucré con todo lo que es la música, y al encontrar mi pasión como ingeniería de sistemas, quise unir mis dos pasiones en un proyecto”, explica Hendrick.

La palabra “Nukaya” proviene de la lengua quechua y significa “mi sonido”. Para Hendrick, este nombre no solo define una palabra, sino que también representa su esencia y su identidad, aludiendo a la conexión personal con la música como forma de expresión.

Además, transmite la idea de que todas las personas, más allá de sus diferencias, están unidas en cierta medida a través de la música, ya que ésta actúa como un lenguaje universal capaz de conectar emociones, culturas y experiencias sin importar la condición física.

Tecnología accesible transforma el aprendizaje musical

Nukaya se presenta como una plataforma educativa inclusiva, diseñada específicamente para personas con discapacidad visual parcial o total. La principal innovación radica en el uso de un asistente de voz que permite navegar por todo el sistema sin necesidad de utilizar un mouse, facilitando así la interacción del usuario.

“Yo quise construir una herramienta que ayude a todo este grupo social, que es justamente los que tienen discapacidad visual, ya sea parcial o completa, para que puedan aprender todo lo que es la música como: historia de la música, incluso sobre la música boliviana, con herramientas y todo tipo de inteligencia artificial que pueda ayudarlos”, explica Hendrick.

Esta herramienta educativa contempla la integración de inteligencia artificial que no solo mejora la accesibilidad, sino que también amplía las posibilidades de aprendizaje autónomo, permitiendo a los usuarios explorar contenidos de manera más dinámica.

Plataforma educativa incorpora navegación por voz

El funcionamiento de Nukaya está centrado en la experiencia del usuario. Desde el ingreso a la plataforma, el sistema guía al estudiante mediante comandos de voz, facilitando cada paso del proceso.

Córdova explica el flujo de uso: “Esta página web, lo primero es que tiene su pantalla de inicio. Ahí tiene un botón que podemos apretar para habilitar el comando de voz”, destaca.

Una vez activado, el sistema guía al usuario a lo largo de su recorrido dentro de la plataforma, facilitando la navegación y permitiéndole acceder de manera clara y ordenada a sus diferentes funciones.

“El comando de voz te va a decir: bienvenido a Nukaya, que justamente es el sistema web. Hay que registrarse para poder ingresar a la página y luego de eso se despliega los cursos disponibles que tenemos en esta plataforma, todo lo que es la teoría disponible que puede ser leída y asistida por el comando de voz”, explica Córdova.

Este diseño permite que las personas con discapacidad visual puedan acceder a contenidos teóricos, prácticos y evaluativos de manera completamente autónoma gracias a la voz que guía y acompaña al estudiante en la navegación dentro la plataforma web.

Innovación educativa con impacto social

El desarrollo de este proyecto refleja una tendencia creciente en la educación superior: la creación de soluciones tecnológicas con impacto real en la sociedad. La plataforma no solo facilita el acceso al aprendizaje musical, sino que también promueve la inclusión digital y educativa.

El proyecto demuestra cómo la combinación de tecnología, creatividad y sensibilidad social puede generar herramientas que transforman vidas. En este caso, la música se convierte en un puente de conexión, aprendizaje y expresión para personas que tradicionalmente han enfrentado barreras de acceso.

Además, este tipo de iniciativas evidencian el potencial de la inteligencia artificial como aliada en la educación inclusiva, permitiendo adaptar los contenidos a diferentes necesidades y estilos de aprendizaje.

Educación que conecta conocimiento y propósito

El desarrollo de esta plataforma es un claro ejemplo de cómo la formación académica puede trascender el aula y convertirse en una herramienta de cambio. Nukaya no solo es un proyecto para obtener la titulación, sino que responde a una necesidad específica y también aporta a la construcción de una sociedad más equitativa.

Al integrar ingeniería, música e inclusión, los proyectos de Unifranz posicionan a los estudiantes como agentes de innovación capaces de generar soluciones concretas a problemas reales. Así, iniciativas como Nukaya demuestran que la educación, cuando se combina con propósito y tecnología, puede abrir nuevas oportunidades y transformar la manera en que aprendemos, enseñamos y nos conectamos con el mundo.

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