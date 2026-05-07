Bloqueo hacia Copacabana obliga a ciudadanos a movilizarse en bicicleta

El bloqueo instalado por el transporte interprovincial en la carretera hacia Copacabana cumple este jueves su segundo día consecutivo, generando dificultades para cientos de personas que intentan trasladarse hacia diferentes sectores del departamento de La Paz.

Ante la falta de movilidades y el cierre de la vía, muchos ciudadanos optaron por alternativas como el uso de bicicletas para continuar con sus actividades cotidianas, especialmente estudiantes y trabajadores.

“La bicicleta definitivamente se ha convertido en una de las alternativas”, relató un ciudadano afectado por la medida de presión mientras buscaba continuar su trayecto.

Bicicletas para todo uso

Uno de ellos es Kevin, un joven universitario que tuvo que recurrir a este medio de transporte para llegar a sus clases pese a los inconvenientes mecánicos que sufrió en el camino. Mientras hacía el mantenimiento de su bicicleta con el parchado de las llantas, aseguró que ese era el único medio que le permitiría llegar a sus clases.

Foto: Kevin, uno de los estudiantes que se dio los medios para transportarse. Red Uno.

La situación también generó oportunidades temporales para algunos vecinos de la zona. Don Pedro, por ejemplo, comenzó a ofrecer servicios de inflado y parchado de llantas ante el incremento del uso de bicicletas por parte de la población.

Foto: Varios "maestros" vieron la oportunidad y comenzaron a reparar bicicletas. Red Uno.

“Desde las 8 de la mañana estamos recibiendo bastante gente”, comentó mientras atendía a ciclistas afectados por el bloqueo.

Bloqueos se mantienen

Los ciudadanos señalaron que la falta de transporte público y de movilidades obligó a muchas personas a caminar largos tramos o improvisar formas de traslado para cumplir con sus actividades diarias.

Hasta el momento, el bloqueo continúa en la ruta hacia Copacabana y no se reportó una solución al conflicto protagonizado por el sector del transporte interprovincial.

La manifestación, que se mantiene desde ayer, paralizó otras vías en la ciudad de El Alto, aislando al municipio de otras regiones del departamento. Miembros del transporte interprovincial, quienes protagonizan la medida de presión, afirman que aún esperar la convocatoria del Gobierno Central para instalar mesas de diálogo y buscar soluciones a sus pedidos.

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