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Policial

Identifican a mujer hallada carbonizada en La Angostura; Policía busca a sus familiares

La Policía confirmó que ya logró establecer la identidad de la mujer encontrada sin vida en el sector de La Angostura, en Santa Cruz, mediante un trabajo técnico realizado durante la autopsia legal.

Charles Muñoz Flores

07/05/2026 13:07

Necrodactilia permite identificar a víctima encontrada carbonizada en La Angostura. FOTO: RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La Policía confirmó este jueves la identificación de la mujer hallada carbonizada y decapitada en el sector de La Angostura, en Santa Cruz, tras un trabajo de necrodactilia realizado durante la autopsia legal.

“El avance que se tiene es que ya se cuenta con la identidad, en virtud a un trabajo de necrodactilia que se realizó el día de ayer en la autopsia”, informó el coronel David Gómez, comandante de la Policía de Santa Cruz.

La autoridad explicó que la víctima es de nacionalidad boliviana; sin embargo, hasta el momento ningún familiar se presentó ante dependencias policiales para reclamar el cuerpo.

“Es boliviana, según la información que se tiene. La familia aún no se ha presentado a dependencias policiales, instamos a que se apersonen a reclamar el cadáver”, agregó Gómez.

El caso continúa en investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

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