Policía busca actualizar normativa de tránsito vigente desde hace 50 años

Ante el incremento de accidentes de tránsito registrados en Bolivia, la Policía Boliviana presentó un anteproyecto de ley que busca modernizar la normativa vial vigente, con énfasis en la prevención y la educación ciudadana.

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que la propuesta surge tras los alarmantes datos registrados en abril, mes en el que más de mil personas resultaron heridas y 85 fallecieron en accidentes de tránsito.

“Tenemos un promedio diario de alrededor de cinco personas que pierden la vida por hechos de tránsito. Esto nos ha llamado a la preocupación”, señaló la autoridad policial.

Según explicó, el actual reglamento de tránsito tiene más de cinco décadas de vigencia y no contempla nuevas problemáticas relacionadas con el uso de celulares al conducir, vehículos eléctricos o aplicaciones de transporte. Además, señala que este reglamento es solamente sancionatorio, por lo cual la fuerza verde olivo pretende "generar una cultura vial desde las escuelas" con la implementación de nuevo métodos de enseñanza y concientización.

Educación vial

El anteproyecto plantea incorporar educación vial en colegios y unidades educativas para crear conciencia desde edades tempranas, además de actualizar disposiciones relacionadas con tecnología y nuevas modalidades de transporte.

La Policía considera que con estas modificaciones se podría reducir entre un 20% y 30% de las muertes provocadas por accidentes de tránsito en el país.

La propuesta será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento mediante los mecanismos correspondientes.

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