Policía: Grupo táctico de élite combatirá el crimen organizado en Bolivia

Tras la seguidilla de asesinatos violentos y hechos vinculados al crimen organizado registrados principalmente en Santa Cruz, la Policía Boliviana conformó grupos tácticos y de élite para combatir el sicariato y las organizaciones criminales que operan en el país.

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que estas unidades especializadas ya trabajan en tareas de inteligencia y operaciones reservadas en distintas regiones del territorio nacional.

“Este grupo ha sido creado específicamente para el tema de sicariatos y ajustes de cuentas”, explicó la autoridad.

La unidad está conformada inicialmente por alrededor de 30 efectivos especializados en operaciones tácticas de alto riesgo, inteligencia y manejo de armamento.

Según Sokol, los efectivos fueron seleccionados por su preparación y experiencia, incluso con participación en entrenamientos internacionales. Calificado como "personal altamente capacitado", el cuerpo de efectivos policiales se compone de subtenientes y sargentos "preparados para enfrentar este tipo de amenazas”.

La Policía señaló que los grupos trabajarán de forma coordinada con unidades de inteligencia y fuerzas policiales de otros países, especialmente Brasil, para ejecutar operativos conjuntos y compartir información sobre organizaciones criminales transnacionales.

Entre las estructuras delictivas identificadas en Bolivia, la autoridad mencionó al Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho y remanentes vinculados a Sebastián Marset.

“Sabemos que el PCC y el Comando Vermelho operan principalmente en regiones fronterizas del Beni y Santa Cruz”, sostuvo.

Asimismo, la Policía confirmó que se realizaron movimientos internos y pruebas de confianza para evitar filtraciones de información y posibles nexos entre funcionarios policiales y grupos criminales.

La nueva estrategia surge en medio de la preocupación nacional por el avance del sicariato y los hechos violentos registrados en Santa Cruz durante las últimas semanas.

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