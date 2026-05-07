Ganaderos y productores del Beni se declaran en emergencia y rechazan eliminar la Ley 1720

Representantes del sector agropecuario y ganadero del Beni se declararon en estado de emergencia ante la intención de abrogar la Ley 1720, norma que consideran fundamental para el crecimiento productivo y la recuperación económica del país.

El pronunciamiento fue realizado por la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), junto a productores lecheros, la Cámara Agropecuaria del Beni y representantes de pequeños, medianos y grandes productores.

El presidente de Fegabeni, Bruno Fernando Boehme Mercado, aseguró que el sector rechaza de manera contundente cualquier intento de frenar el desarrollo del pequeño productor.

“Aquí acompañado de la Cámara Agropecuaria del Beni, de CERMA, los productores de leche y la Federación de Ganaderos del Beni, en representación de pequeños, medianos y grandes productores, nos declaramos en estado de emergencia”, manifestó.

El dirigente sostuvo que eliminar la norma implicaría limitar las posibilidades de crecimiento del sector productivo rural.

“Quieren mantener al productor limitado, sin acceso al financiamiento, sin posibilidades de inversión y sin oportunidades reales de crecimiento, mientras el país necesita más producción, empleo y desarrollo”, afirmó.

“El pequeño productor debe crecer”

Desde el sector consideran que la verdadera solución para miles de familias del área rural es permitir que los pequeños productores puedan expandirse y transformarse voluntariamente en medianos productores.

Según Boehme, esto permitiría acceder a créditos, tecnología, infraestructura y mejores capacidades de producción.

“Eso no significa perder su identidad, significa darle la oportunidad de progresar, conservar su patrimonio y garantizar un futuro productivo”, señaló.

Asimismo, advirtió que impedir este crecimiento sería “condenar al productor al atraso” y cerrar las puertas al desarrollo económico del país.

Piden seguridad jurídica

El dirigente también recordó que más de 9 millones de hectáreas están actualmente en manos de pequeños productores que requieren condiciones para incrementar su producción y aportar a la economía nacional.

“No aceptamos que intereses externos que jamás han producido una hectárea decidan el destino del campo boliviano”, expresó.

En ese sentido, el sector pidió al Gobierno actuar con responsabilidad y garantizar seguridad jurídica, incentivos y oportunidades de desarrollo para el agro boliviano.

“Bolivia necesita productores fuertes, competitivos y sostenibles. Necesita pequeños productores que puedan convertirse en medianos y seguir generando empleo, alimento y progreso para todo el país”, concluyó.

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