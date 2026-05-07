Quillacollo rechaza traslado de basura a Cotapachi y anuncia inspección a predios

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, informó que el próximo lunes se realizará una inspección a los predios de Cotapachi, luego de que el municipio de Cochabamba anunciara el inicio del proceso de industrialización de la basura en ese sector.

La autoridad expresó el rechazo de Quillacollo al traslado de residuos sólidos desde Cochabamba hacia Cotapachi y aseguró que no existe ningún acuerdo intermunicipal que autorice esa operación.

“Quillacollo no va permitir que se traslade entre 700 a 800 toneladas de basura por día al relleno de Cotapachi”, afirmó.

Cuestionan falta de acuerdos y socialización

Santa Cruz sostuvo que la planta de tratamiento e industrialización se encuentra dentro de la jurisdicción de Quillacollo, específicamente en el Distrito 6 de Cotapachi, por lo que calificó como “arbitraria” la decisión asumida por Cochabamba.

Asimismo, recordó que existe un fallo del Tribunal Agroambiental que amplió por tres meses el ingreso de residuos al relleno sanitario de K’ara K’ara, por lo que cuestionó la decisión de comenzar el traslado de basura a Cotapachi.

El alcalde también indicó que no se realizó una socialización previa con la población de Quillacollo sobre el funcionamiento de la planta de industrialización.

“Cochabamba debe industrializar su basura en su jurisdicción. Si se va a traer basura de otros municipios tiene que existir previamente un acuerdo intermunicipal y cumplirse requisitos técnicos”, señaló.

Predios están en proceso de saneamiento

Santa Cruz explicó además que los terrenos donde se instaló la planta y donde funciona el botadero de Colcapirhua se encuentran en una zona en litigio y actualmente en proceso de saneamiento ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Según afirmó, ni la comunidad de Cotapachi ni el Ministerio de Defensa cuentan todavía con títulos ejecutoriales sobre esos predios.

“Estamos hablando de un espacio de terreno que está pendiente de definición respecto al derecho propietario”, indicó.

Santa Cruz también reveló que comunarios de Cotapachi cerraron recientemente el paso hacia el botadero de Quillacollo, situación que motivó reuniones con organizaciones sociales y controles sociales del municipio.

Cochabamba inició industrialización de residuos

Las declaraciones surgieron después de que la Alcaldía de Cochabamba anunciara el inicio del proceso de industrialización de residuos sólidos.

La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, informó que la planta instalada en Cotapachi ya comenzó operaciones para realizar la diferenciación de residuos orgánicos e inorgánicos.

Según explicó, el material orgánico representa cerca del 50% de los residuos generados en Cercado, mientras que los residuos inorgánicos podrán ingresar a procesos de reciclaje y economía circular.

Encinas añadió que el tratamiento de residuos orgánicos se realizará en Sacabamba y que la industrialización especializada será desarrollada en otro espacio.

Ministerio de Defensa pide informes

En medio de la controversia, el Ministerio de Defensa solicitó oficialmente información sobre las acciones y trabajos ejecutados en Cotapachi.

Mediante una nota dirigida a la Gobernación de Cochabamba, la institución señaló que el predio se encuentra en proceso de saneamiento agrario a favor del Ministerio de Defensa y que existen medidas precautorias vigentes que impiden intervenciones u obras mientras no se consolide el derecho propietario.

La entidad pidió informes sobre la presunta intervención de una empresa que estaría realizando trabajos en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

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