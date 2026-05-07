¿Viajas seguido a Chile? Así puedes homologar tu licencia y manejar legalmente tu vehículo

Si viajas frecuentemente a Chile o planeas conducir tu propio vehículo en el vecino país, ahora existe una nueva facilidad que podría ahorrarte tiempo y trámites.

Desde el pasado 30 de abril de 2026, Bolivia y Chile pusieron en marcha un acuerdo bilateral que permite el reconocimiento y homologación recíproca de licencias de conducir entre ambos países.

La medida beneficia tanto a ciudadanos bolivianos que residen en Chile como a chilenos que viven en Bolivia, permitiéndoles obtener una licencia equivalente sin necesidad de rendir nuevamente exámenes prácticos o teóricos.

¿Qué significa este acuerdo?

Con este convenio, las personas podrán validar su licencia original y acceder a una equivalente en el país donde residen, agilizando así los trámites de conducción legal.

El objetivo principal es facilitar la movilidad humana, fortalecer la integración regional y apoyar las actividades laborales y económicas entre ambos países.

¿Cómo pueden homologar su licencia los bolivianos en Chile?

Los ciudadanos bolivianos que residan en Chile deberán realizar el trámite mediante la Subsecretaría de Transportes (SUBTRANS).

Para ello, tendrán que ingresar al sistema de Canjes y Reconocimientos de Licencias de Conductor Extranjeras y presentar:

Fotografías a color de la licencia boliviana vigente

Cédula de Identidad chilena válida

Las autoridades chilenas realizarán la validación correspondiente antes de emitir la licencia equivalente.

¿Cómo realizan el trámite los chilenos en Bolivia?

En el caso de ciudadanos chilenos que viven en Bolivia, el procedimiento deberá efectuarse en oficinas del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

Los requisitos son:

Presentar la Cédula de Identidad de Extranjero emitida en Bolivia

Licencia de conducir chilena vigente

Una vez verificados los documentos, se emitirá la licencia boliviana equivalente.

Requisitos importantes

Las autoridades aclararon que para acceder a la homologación:

La licencia original debe estar vigente

El documento de identidad debe encontrarse en buen estado

La licencia no debe provenir de otro proceso de canje internacional

Con esta medida, ambos países buscan simplificar trámites y brindar mayores facilidades a quienes cruzan constantemente la frontera por trabajo, comercio o residencia.

Con información de Cancillería y Ministerio de Asuntos Internacionales Chile.

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