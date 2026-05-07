La historia de Jorge, un joven de 26 años que sufrió una grave lesión cerebral tras caer mientras trabajaba en una carpintería, comenzó a difundirse públicamente con el objetivo de recaudar fondos para una cirugía urgente y cubrir los elevados gastos médicos de su tratamiento.

Su caso fue presentado a través de nuestra programación, donde familiares y allegados pidieron apoyo solidario de la población para reunir el dinero necesario que permita continuar con las intervenciones médicas.

El fatal accidente

Según contó el propio Jorge, el accidente ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando realizaba trabajos desmontando vidrios en una vivienda.

“El aluminio se resbaló y caí de un piso. Me desmayé y solo recuerdo que estaba sangrando de la oreja”, relató.

Tras la caída, el joven permaneció 22 días en terapia intensiva y fue sometido a una delicada cirugía cerebral. Como parte del procedimiento, los médicos retiraron una parte del cráneo que actualmente permanece preservada en el abdomen hasta que pueda realizarse una nueva intervención.

Foto: Jorge junto a su familia piden ayuda. Red Uno.

La familia explicó que Jorge necesita ser operado nuevamente de manera inmediata, ya que su estado continúa siendo delicado.

“No puede dormir bien, tiene mareos constantes, dolores fuertes y problemas para caminar. La cirugía tendría que hacerse ya”, explicó su hermana Valeria.

Los familiares aseguraron que los gastos médicos sobrepasaron completamente sus posibilidades económicas. Indicaron que ya vendieron pertenencias familiares para cubrir medicamentos, estudios y hospitalización.

“Solo en medicamentos hemos gastado más de Bs 70.000. Ya no tenemos nada más que vender”, señaló.

Jorge, el pilar de su familia

Jorge era el principal sostén económico de su familia. Además de ayudar a su madre, también se hacía cargo de tres sobrinos que quedaron huérfanos tras la muerte de su hermana.

Durante la campaña solidaria se habilitó un código QR para recibir aportes económicos de la población y ayudar a financiar la cirugía, cuyo costo bordea los Bs 45.000, además de otros gastos posteriores de recuperación.

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